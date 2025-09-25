Przemysław Langier (Interia Sport): Najwięcej po meczu mówi się o rzucie karnym. Jaka była pana optyka na tę sytuację?

Szymon Marciniak: Douglas widział piłkę i chciał ją wybić, ale nie zauważył zawodnika Rakowa, który był sprytniejszy. Piłkarz w czerwonej koszulce wyskakuje, zagrywa sobie piłkę i jest lewym kolanem Douglasa trącony w swoje kolano, po czym upada. To naprawdę prosta sytuacja do oceny, zwłaszcza, że to była jedyna para wokół piłki, więc byłem skupiony tylko na niej.

Douglas twierdził, że nie dotknął Bulata?

- Przekonywał mnie, że on go nie widział, ale to przecież nie mój problem, tylko zawodnika. Zresztą wśród piłkarzy Lecha też nie było większych kontrowersji. Dwóch rozmawiało ze sobą po mojej decyzji, a od jednego z nich padło, że sto procent karny, bo nawet słyszał dźwięk kolana o kolano. Ja również słyszałem. Później jeszcze dostałem potwierdzenie z VAR. To nawet nie jest kontrowersyjna sytuacja, naprawdę.

Jeśli był kontakt, to wystarczający na karnego?

- Jeżeli kontakt jest kopnięciem, to nie ma znaczenia czy to było mocne czy mniej mocne. Jeśli idziemy kryteriami, to przy starciu dwóch zawodników ocenia się, kto jest pierwszy przy piłce - tu wygrał piłkarz Rakowa - i czy został trafiony przez rywala. I tu nie mam wątpliwości - powtórzę: było kolano w kolano, jeden z zawodników zagrywa piłkę, jest między nią a rywalem i zostaje kopnięty. Jeśli ktoś uważa, że nie powinienem odgwizdać karnego, to słucham jednego kryterium, dlaczego miałby to nie być rzut karny. Tylko to jest jeszcze ważne - by oglądać tę sytuację bez slow-motion. To wypacza prawdziwy obraz i może to wówczas wyglądać na lekkie, pomijalne dotknięcie, ale jak się obejrzy z normalnej kamery prowadzącej, ja nie mam wątpliwości, że uderzenie, kopnięcie jest i to wyraźne. Slow-motion czasem pomaga, na przykład przy odbiciu ręką, ale przy faulach usprawiedliwia zawodników i wypacza prawdziwy przebieg zdarzeń.

W meczu było mnóstwo spornych sytuacji. Na przykład zmiana decyzji co do kartki dla Luisa Palmy.

- Z boiska wyglądało to na żółtą, ale gdy obejrzałem na wideo wykręcenie nogi - totalnie niebezpieczne, podpadające pod poważny i rażący faul, to tutaj nie ma dyskusji. Ja rozumiem pretensje kibiców na stadionie, ale jak oglądasz taką powtórkę i wciąż je masz, to się czasami dziwię.

A jak było ze spalonym Oumy?

- To jest abecadło - był fizyczny kontakt między nim, a Trelowskim. Nie może być większego wpływu na interwencję bramkarza, niż kiedy go dotykasz. To czarno-biała sytuacja, zupełnie nieinterpretacyjna. O interpretacji można by mówić, gdyby Ouma stał obok bramkarza, ale go nie dotknął - wtedy trzeba się zastanowić, czy mu przeszkodził, czy nie. Z wszystkich sytuacji ta była najprostsza do oceny.

Szymon Marciniak IMAGO/Grant Hubbs East News

Szymon Marciniak ROLF VENNENBERND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP