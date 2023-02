Marciniak zapisał się w historii polskiej piłki, będąc arbitrem głównym finałowego starcia mundialu . Górą byli w nim Argentyńczycy, którzy jednak do pokonania Francuzów potrzebowali konkursu rzutów karnych. Spotkanie obfitowało w zwroty akcji, ale i trudne, sędziowskie decyzje. W powszechnej opinii nasz rodak spisał się bardzo dobrze i nie popełnił ani jednego błędu.

Szymon Marciniak wraca na boiska Ekstraklasy

Teraz, ponad miesiąc po zakończeniu rywalizacji w Katarze słynny sędzia ma powrócić do pracy w Ekstraklasie. Tak wynika z informacji "TVP Sport", która przekazała, że ma on zostać wyznaczony do poprowadzenia meczu Rakowa Częstochowa z Piastem Gliwice.