Szymon Marciniak skuszony ofertą z Arabii Saudyjskiej. Wyjedzie z Polski, decyzja zapadła

Meczów w Europie nie brakuje, mimo że kilka rozgrywek ma zimową pauzę. Dotyczy to m.in. polskiej PKO Ekstraklasy , czy też zmagań międzynarodowych. Dopiero niebawem ponownie zobaczymy rywalizację w Lidze Mistrzów , Lidze Europy , czy Lidze Konferencji . Wiąże się to z nieco mniejszym obłożeniem dla niektórych arbitrów. W gronie sędziów, którzy na początku stycznia mają zdecydowanie mniej pracy jest chociażby Szymon Marciniak .

Polski arbiter nieustannie uważany jest za jednego z najlepszych na świecie, choć ostatnio stracił prowadzenie w rankingu IFFHS. Nie zmienia to faktu, że przede wszystkim UEFA ceni Marciniaka, co można wywnioskować z meczów, jakie płocczanin dostaje do prowadzenia. W tym sezonie był rozjemcą m.in. w starciu Atalanty z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Na co dzień prowadzi przede wszystkim mecz w polskiej lidze.