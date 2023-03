Na to spotkanie polscy kibice czekają z niecierpliwością od początku rundy rewanżowej. W sobotę przy Łazienkowskiej dojdzie do konfrontacji, która będzie miała niebagatelny wpływ na losy tytułu mistrza Polski. Legia Warszawa podejmie Raków Częstochowa, co oznacza starcie aktualnego wicelidera z liderem.