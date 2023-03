Szymon Marciniak nie będzie sędziował Ekstraklasy? Jest reakcja PZPN

Szymon Marciniak w poprzedniej kolejce PKO Ekstraklasy nie sędziował ani jednego spotkania, można było go za to oglądać o Superpuchar Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Polski Związek Piłki Nożnej uspokaja jednak, że nie będzie to reguła i nasza liga nie straci swojego najlepszego sędziego. W rozmowie z "Onetem" głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN Tomasz Mikulski.