Szykuje się wielka zmiana w Wiśle Kraków. Duże pieniądze, idą po rekord
Wszystko wskazuje na to, że Wisła Kraków w zbliżającym się sezonie będzie miała nowego sponsora głównego, a co za tym idzie - zwiększy z tego tytułu wpływy do budżetu. - Na pewno będzie to rekordowa kwota za reklamę na koszulce - przyznaje Jarosław Królewski, prezes 13-krotnych mistrzów Polski.
Sporo dzieje się w Wiśle w 120. rocznicę powstania klubu. Piłkarze po czterech latach zdołali awansować do Ekstraklasy, klub przeprowadza całkiem ciekawe transfery, na jubileusz rozegrano mecz towarzyski z Wrexham, a wkrótce Krakowianie mają także zaprezentować nowego sponsora głównego.
Przed startem ligi ogłosimy nowych sponsorów i na pewno będzie to rekordowa kwota za reklamę na koszulce
To z kolei oznacza, że zmieni się wygląd trykotu. Wiele ważnych firm ma pozostać na koszulce, ale logo nowej ma się znaleźć centralnej części i z nim zawodnicy mają zagrać już w inauguracyjnym spotkaniu Ekstraklasy przeciwko GKS-owi Katowice (26 lipca).
23 tysiące widzów na Wisła - Wrexham
Skoro mowa o rekordach, to Królewski już wcześniej zapowiadał, że jeśli frekwencja na meczu Wisła Kraków - Wrexham AFC przekroczy 20 tys. widzów, to klub osiągnie najwyższy przychódu z biletów w historii meczów rozgrywanych przy Reymonta. Jeśli obliczenia prezesa się zgadzają, to Krakowianie mają co świętować, bo w sobotnie popołudnie na stadionie zjawiło się ponad 23 tys. widzów.
- Frekwencja dopisała... To był wartościowe spotkanie i momentami stało na dobrym poziomie. Myślę, że rywale też powinni być zadowoleni, że mogli zagrać z takim sparingpartnerem. Możemy mówić, że to mecz towarzyski, ale jak zawodnicy widzą tylu kibiców, to adrenalina na pewno się udziela - podkreśla Królewski.
- Wczoraj mieliśmy bardzo długą kolację z przedstawicielami Wrexham na Zamku Królewskim na Wawelu i mogliśmy się podzielić doświadczeniami. Wymieniliśmy się paroma fajnymi spostrzeżeniami, udało się zawiązać pewien stopień przyjaźni. Dla obu klubów było to coś nowego. Współpraca jest naprawdę fajna - dodaje.
PJ