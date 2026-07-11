Szykuje się wielka zmiana w Wiśle Kraków. Duże pieniądze, idą po rekord

Sporo dzieje się w Wiśle w 120. rocznicę powstania klubu. Piłkarze po czterech latach zdołali awansować do Ekstraklasy, klub przeprowadza całkiem ciekawe transfery, na jubileusz rozegrano mecz towarzyski z Wrexham, a wkrótce Krakowianie mają także zaprezentować nowego sponsora głównego.

Przed startem ligi ogłosimy nowych sponsorów i na pewno będzie to rekordowa kwota za reklamę na koszulce

To z kolei oznacza, że zmieni się wygląd trykotu. Wiele ważnych firm ma pozostać na koszulce, ale logo nowej ma się znaleźć centralnej części i z nim zawodnicy mają zagrać już w inauguracyjnym spotkaniu Ekstraklasy przeciwko GKS-owi Katowice (26 lipca).

23 tysiące widzów na Wisła - Wrexham

Skoro mowa o rekordach, to Królewski już wcześniej zapowiadał, że jeśli frekwencja na meczu Wisła Kraków - Wrexham AFC przekroczy 20 tys. widzów, to klub osiągnie najwyższy przychódu z biletów w historii meczów rozgrywanych przy Reymonta. Jeśli obliczenia prezesa się zgadzają, to Krakowianie mają co świętować, bo w sobotnie popołudnie na stadionie zjawiło się ponad 23 tys. widzów.

- Frekwencja dopisała... To był wartościowe spotkanie i momentami stało na dobrym poziomie. Myślę, że rywale też powinni być zadowoleni, że mogli zagrać z takim sparingpartnerem. Możemy mówić, że to mecz towarzyski, ale jak zawodnicy widzą tylu kibiców, to adrenalina na pewno się udziela - podkreśla Królewski.

- Wczoraj mieliśmy bardzo długą kolację z przedstawicielami Wrexham na Zamku Królewskim na Wawelu i mogliśmy się podzielić doświadczeniami. Wymieniliśmy się paroma fajnymi spostrzeżeniami, udało się zawiązać pewien stopień przyjaźni. Dla obu klubów było to coś nowego. Współpraca jest naprawdę fajna - dodaje.

PJ

Jarosław Królewski Wojciech Matusik East News

Jarosław Królewski WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS/Polska Press/East News East News

Jarosław Królewski Michal Klag East News





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