Propozycję Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej odrzucił w ostatnich dniach Olof Melberg , co zobligowało działaczy do szybkiego znalezienia innego kandydata. Szwedzi w ostatnich miesiącach prezentowali się bardzo słabo. Nie udało im się wywalczyć kwalifikacji na EURO 2024, a po nieudanych eliminacjach zwolniony po ponad siedmiu latach został Janne Andersson .

Szwedzi rozpoczęli negocjacje z trenerem Pogoni Szczecin

Media informują, że doszło już do spotkania przedstawicieli federacji z Jensem Gustafssonem . "Sportsbladet" podkreśla, że 45-latek jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do objęcia drużyny "Trzech Koron". Oprócz niego rozmowy podjęto także z Jonem Dahlem Tomassonem . Pojawił się też kandydat zza granicy, którego nazwisko nie zostało jednak ujawnione.

Jeśli dojdzie do podpisania kontraktu z Gustafssonem, Pogoń otrzyma od związku stosowną rekompensatę . Kontrakt trenera z klubem ze Szczecina jest ważny jeszcze do końca czerwca 2025 roku. Trudno oczekiwać jednak w tej sytuacji dużej kwoty. Zdecydowanie większym problemem byłoby poszukiwanie "na wczoraj" nowego szkoleniowca.

Szwed prowadzi Pogoń od czerwca 2022 roku. W przeszłości miał okazję przez krótki czas pracować przy kadrze Szwecji U-21. Niewykluczone, że to doświadczenie to jeden z aspektów, który pozycjonuje go wysoko wśród kandydatów do objęcia sterów reprezentacji Szwecji.