Szykuje się bojkot mundialu. Szef klubu z Ekstraklasy ogłasza. "Rozmawiałem z zawodnikami"

Od soboty 28 lutego cały świat żyje konfliktem zbrojnym na linii USA, Izrael - Iran. W wyniku ataku w Teheranie zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei. Rakiety błyskawicznie zostały wystrzelone w kierunku Izraela oraz baz wojskowych Stanów Zjednoczonych w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie i Kuwejcie.

"Bombardowanie Iranu w trakcie negocjacji, głodzenie Kuby, ludobójstwo niewinnych Palestyńczyków, atak na Wenezuelę i porwanie jej prezydenta, groźba inwazji na Grenlandię… USA i Izrael (wraz z Rosją) stanowią największe zagrożenie dla ludzkości oraz pokoju i nikt się temu nie równa" - pisał na gorąco Alex Haditaghi, właściciel Pogoni Szczecin.

Roman Kołtoń mocno po odpadnięciu Jagiellonii z Ligi Konferencji. "Oba mecze zawalił". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Właściciel klubu Ekstraklasy zapowiada bojkot. Wszystko przez to, co zrobili USA i Izrael

W poniedziałkowy poranek urodzony w Iranie biznesmen z kanadyjskim obywatelstwem ponownie zabrał głos ws. tego, co dzieje się w jego rodzimym kraju.

Haditaghi ogłosił, że jest po rozmowach z reprezentantami Iranu, którzy planują zbojkotować zbliżające się w USA, Kanadzie i Meksyku mistrzostwa świata.

"Rozmawiałem z kilkoma graczami reprezentacji Iranu i zdecydowali oni, że Iran zbojkotuje Mistrzostwa Świata w 2026 roku i nie weźmie w nich udziału. Nie zdziwiłbym się, gdyby inne reprezentacje podjęły taką samą decyzję" - napisał w mediach społecznościowych.

Rozwiń

"Historia pokazała nam takie momenty jak Igrzyska Olimpijskie w Berlinie w 1936 roku, a patrząc na to, co dzieje się dzisiaj, trudno nie dostrzec podobieństw" - dodał.

Przypomnijmy, Iran zakwalifikował się na imprezę. Trafił do grupy G, gdzie znalazły się również Belgia, Egipt i Nowa Zelandia. Dwa z grupowych meczów są zaplanowane w Inglewood i w Seattle w USA.

W wieku sześciu lat Alex Haditaghi wraz z rodziną uciekł z ojczyzny do Turcji, a następnie emigrował do Kanady. Właścicielem Pogoni jest od marca zeszłego roku.

Prezydent USA Donald Trump grozi Iranowi atakiem SAUL LOEB/U.S. NAVY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Alex Haditaghi z Pogoni Szczecin może mieć powody do radości Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Tan Kesler (z lewej) i Alex Haditaghi Tomasz Kowalczuk East News

UNI Opole - LOTTO Chemik Police. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport