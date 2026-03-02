Szykuje się bojkot mundialu. Szef klubu z Ekstraklasy ogłasza. "Rozmawiałem z zawodnikami"
W sobotni poranek Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. Z dnia na dzień konflikt tylko się zaostrza. Na wszystkie te wydarzenia reaguje urodzony w Iranie właściciel Pogoni, Alex Haditaghi. W poniedziałkowy poranek szef szczecińskiego klubu ogłosił, że reprezentacja zaatakowanego państwa zamierza zbojkotować zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej.
Od soboty 28 lutego cały świat żyje konfliktem zbrojnym na linii USA, Izrael - Iran. W wyniku ataku w Teheranie zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei. Rakiety błyskawicznie zostały wystrzelone w kierunku Izraela oraz baz wojskowych Stanów Zjednoczonych w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie i Kuwejcie.
"Bombardowanie Iranu w trakcie negocjacji, głodzenie Kuby, ludobójstwo niewinnych Palestyńczyków, atak na Wenezuelę i porwanie jej prezydenta, groźba inwazji na Grenlandię… USA i Izrael (wraz z Rosją) stanowią największe zagrożenie dla ludzkości oraz pokoju i nikt się temu nie równa" - pisał na gorąco Alex Haditaghi, właściciel Pogoni Szczecin.
Właściciel klubu Ekstraklasy zapowiada bojkot. Wszystko przez to, co zrobili USA i Izrael
W poniedziałkowy poranek urodzony w Iranie biznesmen z kanadyjskim obywatelstwem ponownie zabrał głos ws. tego, co dzieje się w jego rodzimym kraju.
Haditaghi ogłosił, że jest po rozmowach z reprezentantami Iranu, którzy planują zbojkotować zbliżające się w USA, Kanadzie i Meksyku mistrzostwa świata.
"Rozmawiałem z kilkoma graczami reprezentacji Iranu i zdecydowali oni, że Iran zbojkotuje Mistrzostwa Świata w 2026 roku i nie weźmie w nich udziału. Nie zdziwiłbym się, gdyby inne reprezentacje podjęły taką samą decyzję" - napisał w mediach społecznościowych.
"Historia pokazała nam takie momenty jak Igrzyska Olimpijskie w Berlinie w 1936 roku, a patrząc na to, co dzieje się dzisiaj, trudno nie dostrzec podobieństw" - dodał.
Przypomnijmy, Iran zakwalifikował się na imprezę. Trafił do grupy G, gdzie znalazły się również Belgia, Egipt i Nowa Zelandia. Dwa z grupowych meczów są zaplanowane w Inglewood i w Seattle w USA.
W wieku sześciu lat Alex Haditaghi wraz z rodziną uciekł z ojczyzny do Turcji, a następnie emigrował do Kanady. Właścicielem Pogoni jest od marca zeszłego roku.