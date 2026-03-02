Szykuje się bojkot mundialu. Szef klubu z Ekstraklasy ogłasza. "Rozmawiałem z zawodnikami"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W sobotni poranek Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. Z dnia na dzień konflikt tylko się zaostrza. Na wszystkie te wydarzenia reaguje urodzony w Iranie właściciel Pogoni, Alex Haditaghi. W poniedziałkowy poranek szef szczecińskiego klubu ogłosił, że reprezentacja zaatakowanego państwa zamierza zbojkotować zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej.

article cover
Alex HaditaghiPiotr MatusewiczEast News

Od soboty 28 lutego cały świat żyje konfliktem zbrojnym na linii USA, Izrael - Iran. W wyniku ataku w Teheranie zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei. Rakiety błyskawicznie zostały wystrzelone w kierunku Izraela oraz baz wojskowych Stanów Zjednoczonych w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie i Kuwejcie.

"Bombardowanie Iranu w trakcie negocjacji, głodzenie Kuby, ludobójstwo niewinnych Palestyńczyków, atak na Wenezuelę i porwanie jej prezydenta, groźba inwazji na Grenlandię… USA i Izrael (wraz z Rosją) stanowią największe zagrożenie dla ludzkości oraz pokoju i nikt się temu nie równa" - pisał na gorąco Alex Haditaghi, właściciel Pogoni Szczecin.

Roman Kołtoń mocno po odpadnięciu Jagiellonii z Ligi Konferencji. "Oba mecze zawalił". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Właściciel klubu Ekstraklasy zapowiada bojkot. Wszystko przez to, co zrobili USA i Izrael

W poniedziałkowy poranek urodzony w Iranie biznesmen z kanadyjskim obywatelstwem ponownie zabrał głos ws. tego, co dzieje się w jego rodzimym kraju.

Haditaghi ogłosił, że jest po rozmowach z reprezentantami Iranu, którzy planują zbojkotować zbliżające się w USA, Kanadzie i Meksyku mistrzostwa świata.

"Rozmawiałem z kilkoma graczami reprezentacji Iranu i zdecydowali oni, że Iran zbojkotuje Mistrzostwa Świata w 2026 roku i nie weźmie w nich udziału. Nie zdziwiłbym się, gdyby inne reprezentacje podjęły taką samą decyzję" - napisał w mediach społecznościowych.

"Historia pokazała nam takie momenty jak Igrzyska Olimpijskie w Berlinie w 1936 roku, a patrząc na to, co dzieje się dzisiaj, trudno nie dostrzec podobieństw" - dodał.

Przypomnijmy, Iran zakwalifikował się na imprezę. Trafił do grupy G, gdzie znalazły się również Belgia, Egipt i Nowa Zelandia. Dwa z grupowych meczów są zaplanowane w Inglewood i w Seattle w USA.

W wieku sześciu lat Alex Haditaghi wraz z rodziną uciekł z ojczyzny do Turcji, a następnie emigrował do Kanady. Właścicielem Pogoni jest od marca zeszłego roku.

Zobacz również:

Anita Włodarczyk
Sportowe życie

Dramatyczna relacja Anity Włodarczyk z Kataru. Piotr Kraśko aż zamilkł

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Portret mężczyzny w garniturze i krawacie, na tle startującej rakiety oraz rozbłysku światła pochodzącego z wyrzutni rakiet na pokładzie okrętu wojskowego.
Prezydent USA Donald Trump grozi Iranowi atakiemSAUL LOEB/U.S. NAVY / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP
Mężczyzna w błękitnej koszuli z identyfikatorem na szyi stoi na pierwszym planie, w tle widoczne są inne osoby, w tym chłopiec w szaliku oraz kobieta o blond włosach, a także fragment zielonego znaku medycznego.
Alex Haditaghi z Pogoni Szczecin może mieć powody do radościTomasz Kowalczuk/REPORTEREast News
Tan Kesler (z lewej) i Alex Haditaghi
Tan Kesler (z lewej) i Alex HaditaghiTomasz KowalczukEast News
UNI Opole - LOTTO Chemik Police. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja