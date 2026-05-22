Szykuje się bitwa o Macieja Skorżę. Dwaj polscy giganci wkroczyli do gry

W XXI wieku polscy trenerzy odnoszący sukcesy poza granicami naszego kraju byli niezwykłą rzadkością. Z szerokiego grona przedstawicieli polskiej myśli szkoleniowej zdecydowanie wybija się Maciej Skorża. W Polsce szkoleniowiec ten świętował mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków oraz Lechem Poznań. W pewnym momencie zdecydował się na zagraniczny etap kariery.

Pierwszy wyjazd z ojczyzny nastąpił już w 2012 roku, gdy ten rozpoczął współpracę z saudyjskim Al-Ettifaq. Lata później Skorża powrócił na Półwysep Arabski, tym razem obejmując olimpijską reprezentację Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Trzeci rozdział zagranicznego etapu kariery Skorży zakończył się kilka tygodni temu.

Początki w Japonii były jednak dla Skorży bardzo obiecujące. Polak zapisał się w historii, wygrywając wraz z Urawą Red Diamonds rozgrywki azjatyckiej Ligi Mistrzów. Drugie podejście do pracy w tym klubie, a ostatni kryzys ostatecznie przelał czarę goryczy.

Maciej Skorża może wrócić do Polski. Są już pierwsi zainteresowani jego usługami

W ostatnich tygodniach drużyna Skorży przeżywała bardzo duży kryzys. Od 7 marca i wygranej z Mito HollyHock Urawa przegrała siedem kolejnych spotkań ligowych. Klęska 2:3 z zespołem z Yokohamy ostatecznie przelał czarę goryczy. Skorża został zwolniony z zespołu, o czym władze poinformowały za pośrednictwem mediów społecznościowych. Klub opuścił również asystent Skorży Rafał Janas.

W międzyczasie Skorża był przymierzany do objęcia funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. To właśnie jemu Cezary Kulesza zaoferował stanowisko, gdy w burzliwych okolicznościach z kadrą rozstał się Michał Probierz. Finalnie Skorża odmówił, a kierowanie reprezentacją przypadło Janowi Urbanowi.

Skorża po zakończeniu przygody z japońską Urawą jest trenerem do wzięcia od ręki. Naturalnie nasuwa się scenariusz powrotu do Ekstraklasy. Jak twierdzi dziennikarz "Meczyków" Tomasz Włodarczyk Skorża pozytywnie zapatruje się na taki scenariusz. Ten ruch miałby zakończyć zagraniczne wojaże polskiego szkoleniowca.

Opcja powrotu do Lecha Poznań z oczywistych względów nie jest możliwa. Kto jednak byłby skłonny zatrudnić Skorżę? Jednym z kandydatów wskazywanym przez dziennikarzy jest Raków Częstochowa, w którym nie brakowało zawirowań trenerskich. Po odejściu Marka Papszuna kompletną klapą zakończyła się kadencja Łukasza Tomczyka. Misję doprowadzenia "Medalików" do końca sezonu przejął z kolei Dawid Kroczek. Wciąż jednak nie wiadomo, czy były szkoleniowiec Cracovii pozostanie w Częstochowie. A jeżeli tak, kwestią otwartą pozostaje jego rola w Rakowie.

Innym kandydatem, zapewne bardziej atrakcyjnym pod kątem finansowym, jest z kolei Widzew Łódź. Drużynę w tym momencie prowadzi Aleksandar Vuković, lecz styl gry prowadzonej przez niego drużyny nie wzbudza entuzjazmu wśród kibiców. W tym wypadku kluczowe będzie jednak rozstrzygnięcie spotkań ostatniej kolejki, która zostanie rozegrana w sobotę. Jeżeli Łodzianie spadną z ligi, to trudno sobie wyobrazić, by Skorża chciał przejąć zespół grający w I lidze.

