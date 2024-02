Szybka reakcja na skandal w Ekstraklasie. Zapadła decyzja, klub nie uniknął kary

Cieniem na sobotnim hicie Ekstraklasy w postaci meczu Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin położył się skandal z udziałem kibiców. Pod koniec spotkania jeden z fanów rzucił butelką trafiając w Valentina Cojocaru. W odpowiedzi na to Szymon Marciniak zdecydował się przerwać na kilka minut zawody, a piłkarze zeszli do szatni. Komisja Ligi podjęła w poniedziałek decyzję względem Śląska. Na klub nałożono karę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych. To jednak nie wszystko.