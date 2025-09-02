Szokujący ruch w Ekstraklasie. Złamał słowo w trakcie testów medycznych. Legia wkroczyła do akcji

Górnik Zabrze był już o krok od oficjalnego zakontraktowania Antonio Colaka - byłego napastnika m.in. takich klubów jak: Parma, Rangers, Hoffenheim czy Lechia Gdańsk.

1 września Antonio Colak rozwiązał umowę ze Spezią i miał przenieść się do Górnika Zabrze, z którym zawarł już "dżentelmeńską umowę". Łukasz Olkowicz za pośrednictwem platformy "X" podał, że Chorwat w ostatniej chwili zmienił zdanie. Nie dokończył testów medycznych i wyjechał do Warszawy.

"Dżentelmeńska umowa" zerwana. Przerwał testy medyczne i wyjechał do Warszawy

W takich szalonych okolicznościach Antonio Colak podpisze umowę z Legią Warszawa. Sytuacja zmieniła się diametralnie w momencie, w którym Jean-Pierre Nsame doznał urazu zerwania ścięgna Achillesa, a stołeczny klub zaczął "na gwałt" potrzebować napastnika.

Antonio Colak postanowił wykorzystać tę okazję i zamiast do Zabrza, przenieść się do Warszawy. Kolejnym klubem, z którym 31-letni Chorwat podpisze umowę, będzie więc Legia.

Rozwiń

Jak zostało wspomniane wyżej, Antonio Colak w przeszłości grał już w Polsce. Jego klubem w sezonie 2014/15 była Lechia Gdańsk. W Ekstraklasie Chorwat zdążył rozegrać 30 meczów i zdobyć w nich 10 goli.

Antonio Colak był również reprezentantem Chorwacji. W kadrze narodowej rozegrał on jednak zaledwie trzy spotkania, bez zdobyczy bramkowej.

Czy na tym zakończy się aktywność na rynku transferowym Legii Warszawa podczas letniego okna? Wiele wskazuje na to, że nie. Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl informuje, że nowym zawodnikiem tego klubu ma zostać również Kacper Urbański - młody reprezentant Polski, który walczy o powrót do regularnej gry, na którą nie mógł liczyć we Włoszech.

Antonio Colak Piotr Matusewicz East News

Antonio Colak IMAGO/Richard Callis / SPP East News