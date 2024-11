Szokujące sceny w Ekstraklasie. Kolejny popis kibiców Legii, ogłosili "rekord Polski"

Mało które spotkania w Ekstraklasie elektryzują tak bardzo, jak starcia Legii Warszawa z Widzewem Łódź . Animozje pomiędzy klubami sięgają zamierzchłych czasów, a każdy ich pojedynek to cała historia. Nie inaczej było w przypadku niedzielnego meczu przy ulicy Łazienkowskiej. Legia uchodziła za wyraźnego faworyta, jednak zwycięstwo rodziło się w bólach.

"Wojskowi" dominowali, choć gola udało im się strzelić dopiero w 36. minucie. Piękny strzał z dystansu posłał Kapustka, ale jeszcze przed przerwą odpowiedział na niego Kerk. Zespoły do szatni schodziły przy remisie 1:1. Zwycięstwo Legii Warszawa rzutem na taśmę zapewnił na kilka minut przed końcem Paweł Wszołek . Podopieczni Goncalo Feio triumfowali 2:1 i przesunęli się na 5. pozycję w tabeli. Więcej aniżeli o samym przebiegu meczu, mówiło się jednak o postawie kibiców.

Kibice Legii dali show przed meczem z Widzewem. Dziennikarze pod wrażeniem

Fani Widzewa nie zostali wpuszczeni na stadion, co rozczarowało sympatyków Legii Warszawa. Ci w wulgarny sposób apelowali do władz, by "widzewiacy" mogli pojawić się na obiekcie. Tak się niestety nie stało.