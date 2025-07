Lech Poznań w poprzednim sezonie praktycznie do ostatnich chwil walczył o tytuł mistrza Polski. Zespół z Wielkopolski pod wodzą Nielsa Fredriksena wykorzystał doskonale moment, gdy nie trzeba było rywalizować co trzy dni i ostatecznie wyprzedził Raków Częstochowa w walce o tytuł. Już po ostatnim meczu sezonu w klubowych biurach jasne było jednak, że do utrzymania poziomu potrzebne będą transfery.

- Luis Palma został przez nas wypożyczony na rok ze szkockiego Celticu, mamy też opcję wykupu. To też nasza reakcja na problemy zdrowotne, jakie pojawiły się w zespole. Zależało nam na pozyskaniu piłkarza, który da ogromną jakość, pod względem profilu idealnie pasuje do nas. To zawodnik ze sporym międzynarodowym doświadczeniem, zaliczał świetne statystyki goli oraz asysty zarówno w Grecji, jak i Szkocji. W barwach Celticu strzelał gole w Lidze Mistrzów. Teraz ważne, żeby jak najszybciej wkomponować go do naszej drużyny - wytłumaczył Tomasz Rząsa w rozmowie z klubowymi mediami.