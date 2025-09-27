Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sześć goli, czerwona kartka i szalony zwrot. Sceny w Ekstraklasie, wielkie przełamanie

Bartłomiej Wrzesiński

Ostatni w tabeli Piast Gliwice koniecznie chciał wygrać pierwsze spotkanie w tym sezonie Ekstraklasy. Początek meczu z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza był jednak dla nich koszmarny. Zespół z Górnego Śląska zdołał jednak wyjść ze stanu 0:2, by finalnie pokonać przeciwnika aż 4:2. Gospodarzom w zwycięstwie nie przeszkodziła nawet czerwona kartka. Piast dzięki tej wygranej wydostał się z ostatniej pozycji w tabeli.

Piast Gliwice w świetnym stylu wywalczył pierwszą wygraną w tym sezonie Ekstraklasy
Piast Gliwice w świetnym stylu wywalczył pierwszą wygraną w tym sezonie Ekstraklasy

Początek nowego sezonu jest szalenie rozczarowujący dla sympatyków Piasta Gliwice. Sprowadzenie do klubu nowego trenera Maxa Moldera dotychczas nie przyniosło pozytywnych skutków. Za kadencji Szweda Gliwiczanie nie wygrali siedmiu ostatnich spotkań ligowych, notując przy tym tylko cztery remisy. W takiej sytuacji Piast przed sobotnim meczem okupował ostatnią pozycję w tabeli. Wyprzedziła ich nawet Lechia Gdańsk, która rozpoczęła sezon z karą odjęcia pięciu punktów za zaległości finansowe.

W sobotę do Gliwic przyjechał beniaminek z Niecieczy. Prowadzony przez Marcina Brosza Bruk-Bet Termalica zaszokował wszystkich już na starcie sezonu, rozbijając na wyjeździe 4:0 Jagiellonię Białystok. W kolejnych tygodniach szło im już gorzej, a dotychczasowy dorobek plasował ich na 13. pozycji. Przewaga nad strefą spadkową wynosiła zaledwie punkt.

    Fatalny początek Piasta. Rywal miał ich już na talerzu

    Pierwsze fragmenty spotkania zwiastowały absolutną katastrofę dla Piasta. Gospodarze od początku popełniali fatalne błędy w defensywie, w efekcie czego po 20 minutach przegrywali już 0:2. Niefrasobliwość przeciwników wykorzystali Damian Hilbrycht oraz Andrzej Trubeha. Straty bramkowe mogły być jeszcze większe, lecz gościom zabrakło precyzji.

    Promyk nadziei dla miejscowych kibiców w 40. minucie dał Adrian Dalmau. Hiszpan bardzo mocnym strzałem bez przyjęcia wykończył wrzutkę z prawego skrzydło Jasona Lokilo, napędzając tym samym swoich kolegów do odrabiania strat. Przełom nastąpił tuż po przerwie, jednak nikt nie spodziewał się, że Piastowi pójdzie to tak łatwo.

    Szalony zwrot akcji tuż po przerwie. Nie przeszkodziła nawet czerwona kartka

    Bohaterem Piasta w pierwszym kwadransie drugiej połowy okazał się Leandro Sanca. Sprowadzony latem do Gliwic niemal w pojedynkę wyprowadził swój zespół na prowadzenie. W 51. minucie znakomicie poradził sobie w polu karnym Termaliki i z trudnej pozycji posłał mocny strzał na bramkę przeciwnika. Miłosz Mleczko był wyraźnie zaskoczony strzałem przy bliższym słupku. Dziewięć minut później Sanca oddał mocny strzał zza pola karnego. W sporym zamieszaniu futbolówka minęła wszystkich piłkarzy i zatrzepotała w siatce bramki Bruk-Betu. W przeciągu kilkunastu minut Piast wyszedł na prowadzenie 3:2

    Żeby jednak nie było zbyt łatwo, Piast sam sobie solidnie skomplikował sytuację. W 68. minucie fatalną w skutkach decyzję podjął Dalmau. Strzelec kontaktowego gola dla Piasta bezpardonowo zaatakował przeciwnika. Prowadzący to spotkanie Paweł Malec w pierwszej chwili ukarał go żółtą kartką, lecz po interwencji VAR kara została zamieniona na czerwony kartonik.

    Zespół z Niecieczy wyraźnie zwietrzył swoją szansę i szturmem zaatakował bramkę Piasta. Świetnymi interwencjami popisywał się Frantisek Plach, który po strzale głową Jesusa Jimeneza uchronił swój zespół przed utratą kolejnego gola. Słowacki bramkarz nie zawiódł również w innych sytuacjach. Oprócz tego Piast mógł sam przypieczętować swój triumf. W 86. minucie wspaniałej akcji Erika Jirki nie wykorzystał German Barkovskiy.

    Jirka w ostatniej akcji meczu pokazał koledze, jak zachowywać się w takich sytuacjach. Piast wykorzystał ultra ofensywę rywala i wyszedł z kontrą. Patryk Dziczek świetnie przerzucił ciężar gry na prawą stronę. Tam czaił się niepilnowany Jirka, który z łatwością ograł defensora gości i przypieczętował triumf 4:2 Piasta. Oznacza to, że Gliwiczanie nie są już najsłabszą drużyną Ekstraklasy.

    PKO Ekstraklasa
    10 kolejka
    27.09.2025
    17:30
    Zakończony
    Adrian Dalmau
    40'
    Leandro Sanca
    51'
    Juande Rivas
    60'
    Erik Jirka
    90+-6'
    Damian Hilbrycht
    9'
    Andrzej Trubeha
    20'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Piast Gliwice
    Bruk-Bet Termalica
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    Piast Gliwice
    4 - 2
    Bruk-Bet Termalica
    Posiadanie piłki
    48%
    52%
    Strzały
    20
    15
    Strzały celne
    8
    10
    Strzały niecelne
    8
    3
    Strzały zablokowane
    4
    2
    Ataki
    70
    73
    Łukasz Skorupski obronił rzut karny w meczu Aston Villa - Bologna. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Trener w czerwonej bluzie z założonymi rękami stoi przy linii bocznej boiska, uważnie obserwując rozgrywkę. W tle widocznych kilku członków ekipy technicznej oraz sprzęt sportowy i kamera.
    Trener Piasta Gliwice Max Molder
    Dwóch piłkarzy w pomarańczowych strojach drużyny Bruk-Bet Termalica bije brawo, za nimi widoczni są inni zawodnicy oraz kibice na trybunach stadionu, panuje wieczorna atmosfera sportowego wydarzenia.
    Piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza miniony sezon Betclic I ligi zakończyli na drugim miejscu i mogli świętować powrót do Ekstraklasy
    Trener drużyny piłkarskiej w czarnej kurtce wydaje polecenia stojąc przy linii bocznej boiska, za nim znajduje się ławka rezerwowych z zawodnikami i członkami sztabu.
    Marcin Brosz jest trenerem Termaliki Nieciecza od 19 marca 2024 roku.

