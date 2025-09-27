Początek nowego sezonu jest szalenie rozczarowujący dla sympatyków Piasta Gliwice. Sprowadzenie do klubu nowego trenera Maxa Moldera dotychczas nie przyniosło pozytywnych skutków. Za kadencji Szweda Gliwiczanie nie wygrali siedmiu ostatnich spotkań ligowych, notując przy tym tylko cztery remisy. W takiej sytuacji Piast przed sobotnim meczem okupował ostatnią pozycję w tabeli. Wyprzedziła ich nawet Lechia Gdańsk, która rozpoczęła sezon z karą odjęcia pięciu punktów za zaległości finansowe.

W sobotę do Gliwic przyjechał beniaminek z Niecieczy. Prowadzony przez Marcina Brosza Bruk-Bet Termalica zaszokował wszystkich już na starcie sezonu, rozbijając na wyjeździe 4:0 Jagiellonię Białystok. W kolejnych tygodniach szło im już gorzej, a dotychczasowy dorobek plasował ich na 13. pozycji. Przewaga nad strefą spadkową wynosiła zaledwie punkt.

Fatalny początek Piasta. Rywal miał ich już na talerzu

Pierwsze fragmenty spotkania zwiastowały absolutną katastrofę dla Piasta. Gospodarze od początku popełniali fatalne błędy w defensywie, w efekcie czego po 20 minutach przegrywali już 0:2. Niefrasobliwość przeciwników wykorzystali Damian Hilbrycht oraz Andrzej Trubeha. Straty bramkowe mogły być jeszcze większe, lecz gościom zabrakło precyzji.

Promyk nadziei dla miejscowych kibiców w 40. minucie dał Adrian Dalmau. Hiszpan bardzo mocnym strzałem bez przyjęcia wykończył wrzutkę z prawego skrzydło Jasona Lokilo, napędzając tym samym swoich kolegów do odrabiania strat. Przełom nastąpił tuż po przerwie, jednak nikt nie spodziewał się, że Piastowi pójdzie to tak łatwo.

Szalony zwrot akcji tuż po przerwie. Nie przeszkodziła nawet czerwona kartka

Bohaterem Piasta w pierwszym kwadransie drugiej połowy okazał się Leandro Sanca. Sprowadzony latem do Gliwic niemal w pojedynkę wyprowadził swój zespół na prowadzenie. W 51. minucie znakomicie poradził sobie w polu karnym Termaliki i z trudnej pozycji posłał mocny strzał na bramkę przeciwnika. Miłosz Mleczko był wyraźnie zaskoczony strzałem przy bliższym słupku. Dziewięć minut później Sanca oddał mocny strzał zza pola karnego. W sporym zamieszaniu futbolówka minęła wszystkich piłkarzy i zatrzepotała w siatce bramki Bruk-Betu. W przeciągu kilkunastu minut Piast wyszedł na prowadzenie 3:2

Żeby jednak nie było zbyt łatwo, Piast sam sobie solidnie skomplikował sytuację. W 68. minucie fatalną w skutkach decyzję podjął Dalmau. Strzelec kontaktowego gola dla Piasta bezpardonowo zaatakował przeciwnika. Prowadzący to spotkanie Paweł Malec w pierwszej chwili ukarał go żółtą kartką, lecz po interwencji VAR kara została zamieniona na czerwony kartonik.

Zespół z Niecieczy wyraźnie zwietrzył swoją szansę i szturmem zaatakował bramkę Piasta. Świetnymi interwencjami popisywał się Frantisek Plach, który po strzale głową Jesusa Jimeneza uchronił swój zespół przed utratą kolejnego gola. Słowacki bramkarz nie zawiódł również w innych sytuacjach. Oprócz tego Piast mógł sam przypieczętować swój triumf. W 86. minucie wspaniałej akcji Erika Jirki nie wykorzystał German Barkovskiy.

Jirka w ostatniej akcji meczu pokazał koledze, jak zachowywać się w takich sytuacjach. Piast wykorzystał ultra ofensywę rywala i wyszedł z kontrą. Patryk Dziczek świetnie przerzucił ciężar gry na prawą stronę. Tam czaił się niepilnowany Jirka, który z łatwością ograł defensora gości i przypieczętował triumf 4:2 Piasta. Oznacza to, że Gliwiczanie nie są już najsłabszą drużyną Ekstraklasy.

Statystyki meczu Piast Gliwice 4 - 2 Bruk-Bet Termalica Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 20 15 Strzały celne 8 10 Strzały niecelne 8 3 Strzały zablokowane 4 2 Ataki 70 73

Trener Piasta Gliwice Max Molder

Piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza miniony sezon Betclic I ligi zakończyli na drugim miejscu i mogli świętować powrót do Ekstraklasy

Marcin Brosz jest trenerem Termaliki Nieciecza od 19 marca 2024 roku.