Szeremeta pojawiła się na stadionie na meczu Ekstraklasy. Tak ją potraktowano

Julia Szeremeta ma za sobą intensywny czas - niedawno przecież rywalizowała na mistrzostwach świata w boksie olimpijskim, z których wróciła ze srebrnym medalem. Nie tylko pięściarstwem człowiek jednak żyje - utytułowana reprezentantka Polski w poniedziałkowy wieczór pojawiła się na piłkarskim meczu Motor Lublin - Radomiak Radom, a klub z "Koziego Grodu" wręczył jej pewien prezent.

Julia Szeremeta otrzymała prezent od Motoru Lublin
W pierwszej połowie września Julia Szeremeta ruszyła do walki o kolejny istotny laur w swojej karierze i wzięła udział w MŚ w boksie olimpijskim w Liverpoolu. Była to pierwsza edycja tego typu imprezy organizowana pod egidą organizacji World Boxing.

Zgodnie z przewidywaniami pięściarka zaszła bardzo daleko w turniejowej drabince w kategorii do 57 kg i przedarła się do finału zmagań, gdzie jednak uległa przedstawicielce Indii Jaismine Lamborii przez niejednogłośną decyzję sędziów. Werdykt arbitrów wzbudził przy tym pewne kontrowersje.

Julia Szeremeta na stadionie Motoru Lublin. Klub wyróżnił reprezentantkę Polski

Teraz 22-latka miała czas, by nieco odsapnąć od rygoru zawodów na najwyższym poziomie - i m.in. postanowiła wybrać się na mecz PKO BP Ekstraklasy między Motorem Lublin a Radomiakiem Radom.

Nie ma tu oczywiście przypadku - Szeremeta mieszka i trenuje na co dzień w Lublinie i nie kryje swojej sympatii do "Motorowców". Ekipa z wschodniej części kraju postanowiła przy okazji wizyty bokserki na stadionie wręczyć jej przy tym pewien upominek:

PKO BP Ekstraklasa: Podział punktów w meczu Motoru z Radomiakiem

Warto nadmienić, że starcie Motoru z Radomiakiem zakończyło się remisem 2:2 - "Zieloni" urwali sobie punkt dzięki trafieniu zdobytemu w 87. minucie, emocji w spotkaniu więc z pewnością nie zabrakło.

Obie drużyny to obecnie sąsiedzi z tabeli Ekstraklasy - zespół z Radomia zajmuje dziewiątą pozycję i ma 12 pkt, "Żółto-Biało-Niebiescy" są tymczasem na 10. lokacie i mają w swym dorobku o jedno "oczko" mniej.

