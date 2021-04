Zbigniew Przesmycki, szef Kolegium Sędziów PZPN, przegrał proces wytoczony z powództw cywilnego. Sąd przyznał rację byłemu arbitrowi piłkarskiemu ze Szczecina, Jarosławowi Rynkiewiczowi.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Boniek o szefie polskich sędziów, Zbigniewie Przesmyckim. Wideo INTERIA.TV

Spór między panami trwał od 2018 roku. Rynkiewicz udzielił wówczas wywiadu, w którym nazwał Przesmyckiego "mściwym i nieuczciwym". Ten poczuł się urażony i w odwecie skierował sprawę do sądu.

Reklama

W 2019 roku Sąd Okręgowy w Łodzi pozew oddalił. Dzisiaj z kolei Sąd Apelacyjny w tym samym mieście uprawomocnił wcześniejszy wyrok. Tym samym orzeczenie jest prawomocne.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Rynkiewicz, który uważa, że wskutek nieczystych działań Przesmyckiego zmuszony został do zakończenia kariery arbitra, zapowiada, że to nie koniec batalii o sprawiedliwość.

Na jego twitterowym profilu czytamy: "Zamierzam złożyć wniosek do Zarządu PZPN o odwołanie pana Przesmyckiego z funkcji przewodniczącego Kolegium Sędziów. Prawomocny Wyrok, Uzasadnienie Sądu, dowody i zeznania świadków, których oba Sądy uznały za wiarygodnych - to aż nadto, by podjąć odpowiednie decyzje w tej sprawie".

UKi

PKO Ekstraklasa - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz