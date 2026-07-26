Szczęsny usłyszał o Legii. Padło definitywne "nie". Już złożył obietnicę

Temat potencjalnych zmian właścicielskich w Legii Warszawa żywy jest nie od dziś. Stołeczny klub należy obecnie do Dariusza Mioduskiego, który nie planuje go sprzedawać. Na zmianę decyzji nie wpływa choćby postawa kibiców. Ci co jakiś czas dają o sobie znać, ponieważ mają dosyć kiepskich wyników zespołu. Choć pod tym względem optymizmem powiało w piątek, gdy podopieczni Marka Papszuna wywieźli cenne trzy punkty ze Szczecina.

Zapewne losy drużyny nie są obce Wojciechowi Szczęsnemu. To w końcu rodowity Warszawianin, do tego przywdziewał barwy "Wojskowych" w czasach juniorskich. Z okazji postanowił skorzystać więc Krzysztof Stanowski. W programie "Ognisko u Stana" na youtube'owym Kanale Zero wprost zapytał się golkipera FC Barcelona o utytułowaną polską ekipę. "Nie kupisz Legii nigdy?" - zaczął. "Nie mam pieniędzy takich" - odpowiedział mu zawodnik.

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Dziennikarz starał się kontynuować wątek. "A może będziesz miał?" - wyznał w kierunku Wojciecha Szczęsnego. "Ja słyszałem ile trzeba... Trzeba byłoby po karierze jeszcze dobre pieniądze zarobić" - po raz kolejny zgasił entuzjazm żurnalisty obecny mistrz Hiszpanii. "No dobra, ale załóżmy, że masz. Chciałbyś być właścicielem klubu?" - ciągnął dalej Krzysztof Stanowski. "Nie. A po co mi to?" - odparł finalnie obecny gracz "Dumy Katalonii".

Kończący powoli karierę bramkarz następnie wyznał o słowu danym "Macie", czyli jednemu z najpopularniejszych polskich raperów. "Już mu obiecałem, że w Tajfunie zagram" - powiedział. Chodzi o klub mający siedzibę w Ostrowie Lubelskim. 36-latek o nadchodzącym epizodzie mówił w przeszłości wielokrotnie. Ostatnio stało się to na charytatywnym streamie "Łatwoganga", który zbierał pieniądze na dzieci walczące z nowotworem.

"Na 100 milionów zobowiązuję się, że będę chociaż na jeden mecz graczem Tajfuna. (…) Nie wiem kiedy, bo na razie inny klub mnie zatrudnia, ale będę" - oznajmił. I jak widać obietnica pozostaje aktualna.

Wojciech Szczęsny Wojciech Olkusnik East News

Wojciech Szczęsny GONGORA AFP

Wojciech Szczęsny MATTHIEU MIRVILLE AFP





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