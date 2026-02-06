20. kolejka PKO Ekstraklasy rozpoczęła się od mocnego uderzenia. Korona Kielce mająca jeszcze w pamięci triumf 2:1 nad Legią Warszawa podejmowała na swoim terenie Zagłębie Lubin. Pierwsza połowa przebiegała zgodnie z oczekiwaniami gospodarzy, którzy na przerwę schodzili prowadząc po golu Pau Resty. Końcówka należała jednak do przyjezdnych - "Miedziowym" komplet punktów zagwarantowali Levente Szabo oraz Damian Michalski.

Tuż po godzinie 20:30 rozpoczęło się starcie Lechii Gdańsk z Cracovią. Pierwsze tegoroczne mecze były dla obu zespołów bardzo udane. Gdańszczanie pokonali na wyjeździe 3:1 mistrza Polski Lecha Poznań. "Pasy" natomiast w ostatni poniedziałek wygrały 1:0 na wyjeździe z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza.

Jeden cios, a później czerwona kartka. Lechia do przerwy w komfortowej sytuacji

Już od pierwszych minut zawodnicy obu drużyn narzucili wysokie tempo. Zaczęło się od groźnej próby najlepszego strzelca Lechii Tomasa Bobcka. Futbolówka po uderzeniu Słowaka zatrzymała się jednak na bocznej siatce. W odpowiedzi golkipera gospodarzy uderzeniem próbował zaskoczyć Mateusz Praszelik.

Szczęście do Lechii uśmiechnęło się w 20. minucie. Iwan Żelizko zdecydował się na długie podanie do znajdującego się przed polem karnym Rifeta Kapicia. Kapitan gospodarzy zdołał przyjąć piłkę i oddać strzał na bramkę. Pechowo dla gości, futbolówka poszła rykoszetem od nogi Oskara Wójcika, przez co Sebastian Madejski nie zdołał sparować tej próby do boku.

Stracona bramka wyraźnie osłabiła entuzjazm Cracovii, Ataki drużyny z Krakowa nie były już tak zdecydowane, a momentami Alex Paulsen nie miał zbyt wiele do roboty. Reprezentant Nowej Zelandii nie musiał interweniował po niecelnym uderzeniu z rzutu wolnego Mateusza Klicha.

Na domiar złego dla "Pasów" tuż przed przerwą Karol Knap powstrzymał szarżującego Camillo Menę. Pomocnik Cracovii był już wcześniej ukarany przez sędziego za przewinienie na Kolumbijczyku, w związku z czym Tomasz Kwiatkowski pokazał mu drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę.

Błąd snajpera i wygrana uciekła z rąk. Lechia "tylko" remisuje z Cracovią

Pomimo gry w osłabieniu Cracovia nie zamierzała rywalowi oddawać punktów bez walki. Ta determinacja przyniosła skutek w 61. minucie spotkania. Daleki wyrzut z autu w stronę Oskara Wójcika zaprezentował Dominik Piła. Defensor "Pasów" zgrał piłkę głową, a ta poszybowała w kierunku Brahima Traore. Piłkarz Cracovii przy próbie opanowania piłki został kopnięty w twarz przez Bobcka.

Kwiatkowski nie miał najmniejszych wątpliwości, podyktował rzut karny a słowackiego snajpera ukarał żółtym kartonikiem. Skutecznym egzekutorem "jedenastki" okazał się Ajdin Hasić. Goście z Krakowa tym samym dość niespodziewanie powrócili do walki o komplet punktów.

Po utracie bramki aktywni pozostawali piłkarze Lechii, lecz po raz drugi pokonać Madejskiego nie było już tak prosto. Golkiper gości skutecznie interweniował po kolejnych próbach przeciwników, dając swoim kolegom bardzo duże wsparcie. Ostatecznie wystarczyło to, by "Pasy" wywiozły z Gdańska jeden punkt. W towarzyszących okolicznościach jest to dla Krakowian znakomity rezultat.

Statystyki meczu Lechia Gdańsk 1 - 1 Cracovia Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 19 9 Strzały celne 7 5 Strzały niecelne 7 2 Strzały zablokowane 5 2 Ataki 95 51

Rifet Kapić uderzeniem zza pola karnego zaskoczył zawodników Cracovii MATEUSZ SLODKOWSKI / CYFRASPORT Newspix.pl

Tomáš Bobček Piotr Matusewicz East News

