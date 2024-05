Szalony zwrot akcji, Raków podjął decyzję ws. Dawida Szwargi. Wszystko już jasne

Włodarze Rakowa Częstochowa po odejściu Marka Papszuna zdecydowali się rzucić Dawida Szwargę na głęboką wodę. Przed sezonem zdecydowano, że to właśnie 33-letni zaledwie asystent obejmie posadę pierwszego trenera mistrza Polski. W końcu przez kilka lat obserwował z bliska pracę Papszuna i jak gąbka chłonął nauki szkoleniowca. Zadanie jednak go przerosło .

Szwarga nie udźwignął presji. Szybkie pożegnanie z posadą trenera Rakowa

Pod wodzą Szwargi Raków z drużyny zjawiskowej zjechał niemal do poziomu "ligowego średniaka", który punkty gubił regularnie, nawet z ekipami z dołu tabeli. Cierpliwości włodarzom "Medalików" wystarczyło tylko na rok - na początku maja zdecydowano, że 33-latek pozostanie trenerem jedynie do końca sezonu . Drużyna potrzebowała ratownika, a głównego kandydata nie trzeba było szukać daleko.

We wtorek Raków oficjalnie ogłosił powrót Marka Papszuna na ławkę trenerską . Dziennikarze dodali, że szkoleniowiec ma otrzymać jeszcze większy wpływ na politykę transferową, a latem klub przeprowadzi niezbędne transfery. Pojawiło się pytanie, co z Dawidem Szwargą? Redakcja "Meczyki.pl" przekazała najnowsze informacje w sprawie przyszłości 33-latka.

"Medaliki" nie kończą współpracy ze Szwargą. Powrót do "starego układu"

Jak udało im się ustalić, Szwarga pozostanie w Rakowie, z tym że w innej roli, aniżeli w tym sezonie. 33-latek wróci do roli asystenta Marka Papszuna, którą to pełnił w latach 2021-2023. Tym samym w Częstochowie wkrótce "wszystko będzie po staremu". Miał on nawet sam zaproponować takie rozwiązanie.