Po czterech latach nieobecności Wisła Kraków pewnym krokiem wróciła do ekstraklasy. Na inaugurację pokonała 2:1 GKS Katowice. W pierwszym wyjazdowym spotkaniu w krajowej elicie od czterech sezonów zmierzyła się z innym śląskim zespołem Piastem. Drużyna z Gliwic w Ekstraklasie gra od 12 lat. Jednak ostatni sezon był najgorszy i Piast zakończył go tuż nad strefą spadkowa. Bieżący też nie zaczął się dobrze - od porażki 0:2 w Lubinie z Zagłębiem.

Dwa gole Piasta, Wisła odpowiada

Piast zaczął lepiej. Po akcji lewą stroną Hugo Vallejo i dośrodkowaniu Quentin Boisgard miał przed sobą tylko bramkarza nie trafił głową w piłkę. W 12 minucie strzał Francuza został zablokowany, a poprawka Ivana Limy minęła bramkę. Za chwilę Piast miał najlepszą okazję i znów zawiódł Boisgard.

W końcu skończyło się szczęście obrony Wisły. W 18. minucie Krzyżanowski stracił piłkę Lima zagrał do Samuela Ntamacka. Za Francuzem nie zdążył Maxence Maisonneuve i Gliwiczanie objęli prowadzenie.

Dopiero wtedy Wisła zareagowała, bo wcześniej miała kłopoty, by przedostać się pod pole karne rywali. Przed szansą stanął Jordi Sanchez, ale po interwencji Juande skończyło się na rzucie rożnym. A po dośrodkowaniu Maisonneuve uderzył głową, piłka trafiła jeszcze w Hiszpana i przeleciała nad poprzeczką. Za chwilę z dystansu strzelił Maciej Kuziemka, bramkarz Piasta odbił przed siebie, a Sancheza uprzedził obrońca.

Bramkarz Piasta radzi sobie z rzutem karnym

Mimo przewagi Wisły to gospodarze zdobyli drugą bramkę. Vallejo wykorzystał to, że obrońca Raoul Giger sygnalizował uraz, wbiegł w pole karne i mocnym strzałem trafił na 2:0. A kontuzjowany Szwajcar za chwilę opuścił boisko. A Krakowianie znaleźli się trudnym położeniu.

Zareagowali jednak dobrze. Po świetnej akcji Marko Bozicia, który wygrał pojedynek z Filipem Borowski, sam próbował strzelić, ale w końcu wyręczył go Sanchez i zdobył kontaktową bramkę. Jeszcze przed przerwą okazję do wyrównania mieli Hiszpan i Kuziemka.

Jednak obrona Piasta przetrwała aż do trzeciej minuty doliczonego czasu. Wtedy z 16 metrów strzelił Bozić i trafił w rękę Igora Drapińskiego. Kapitan Gliwiczan nie zdążył jej schować i sędzia podyktował jedenastkę. Piłkę ustawił Austriak, Domen Gril wyczuł jego intencje i obronił, a dobitka Alana Urygi trafiła w słupek.

Trenerzy zmieniają, Wisła wyrównuje i to dwa razy

Obaj trenerzy nie byli chyba zadowoleni z gry wszystkich zawodników, bo już w przerwie zrobili po dwie zmiany. Wisła szybko miała świetną okazję. Poślizgnął się Jakub Lewicki, Federico Duarte wyłożył piłkę Sanchezowi, ale kolejny raz Hiszpan zawiódł - trafił prosto w bramkarza. Piast odpowiedział okazją rezerwowego Szczepana Muchy, ale górą bramkarz Wisły.

Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie i za chwilę gorąco było pod bramką Piasta. W 55. minucie zrehabilitował się Bozić. Z lewej strony zbiegł do środka i sprzed pola karnego doprowadził do remisu. Pięć minut później Austriak ponownie miał okazję, ale strzał został zblokowany.

Wysiłek Wiślaków został zmarnowany w 65. minucie, kiedy Maisonneuve zatrzymał w polu karnym rękę piłką po strzale Jakub Łabojki. Pomocnik Piasta pokazał jak wykonywać jedenastki. Kopnął mocno, w tzw. okienko i gospodarze wrócili na prowadzenie.

Nie na długo, bo radość Gliwiczan trwała tylko cztery minuty. Najpierw Gril świetnie obronił strzał z bliska Angela Rodado. Akcja jednak się nie skończyła. Po zagraniu Krzyżanowskiego, piłkę jeszcze zgrał Rodado, a do remisu doprowadził Sanchez.

Wydawało się, że ostatni kwadrand będzie spokojniejszy. Tymczasem w 88. minucie Wiślacy nie doskoczyli do Leandro Sanki i trzy punkty zostały w Gliwicach.

Statystyki meczu Piast Gliwice 4 - 3 Wisła Kraków Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 15 28 Strzały celne 8 12 Strzały niecelne 5 6 Strzały zablokowane 2 10 Ataki 55 53

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Igor Drapiński, Piast Gliwice Piotr Matusewicz East News





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