Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szalony debiut Goncalo Feio. Było już 2:0, a potem asysta piętą. Nerwy do samego końca

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Goncalo Feio zadebiutował na ławce trenerskiej Radomiaka Radom. Portugalski szkoleniowiec kilka dni temu podpisał kontrakt z polskim klubem. W poniedziałek udał się z drużyną na mecz do Gdańska. Emocji nie brakowało do ostatniej minuty.

Goncalo Feio zadebiutował na ławce Radomiaka Radom
Goncalo Feio zadebiutował na ławce Radomiaka RadomMarcin GadomskiPAP

Goncalo Feio znany jest w Polsce z pracy w Motorze Lublin i Legii Warszawa. Portugalski szkoleniowiec po poprzednim sezonie opuścił klub ze stolicy, a kilka tygodni później związał się z USL Dunkerque, ale nie zdążył tam nawet zadebiutować. Rozstał się z klubem po zaledwie dwóch tygodniach. Portugalczyk długo nie przebywał więc poza Polską. Kilka dni temu związał się z Radomiakiem Radom, gdzie na ławce trenerskiej zastąpił swojego rodaka, Joao Henriquesa.

Po kilku dniach z drużyną przyszedł dzień debiutu. W poniedziałkowy wieczór wspólnie z drużyną udał się do Gdańska na mecz z Lechią. - Wiem, że Radomiak nie wygrał na wyjeździe od dziesięciu meczów. Mamy wielką szansę, by przełamać tę statystykę. Jestem przekonany, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak było - mówił Feio na konferencji prasowej.

Udany debiut Feio w Radomiaku. Emocje do samego końca

Okazało się, że portugalski szkoleniowiec nie rzucał słów na wiatr. Radomianie do przerwy prowadzili 1:0. Wszystko za sprawą pięknego gola Capity, który pokonał bramkarza gości efektowym lobem.

Po zmianie stron gry działo się niewiele. Aż do 85. minuty. Wówczas Abdoul Tapsoba podwyższył prowadzenie gości na 2:0. Warto podkreślić, że zawodnik pojawił się na placu gry zaledwie cztery minuty wcześniej.

Emocji nie brakowało już do ostatniego gwizdka sędziego. W doliczonym czasie gry Lechia strzeliła kontaktowego gola. Do siatki trafił Bogdan Viunnyk, a piękną asystę piętką zaliczył Dawid Kurminowski. Gdańszczanom zabrakło jednak czasu, aby wywalczyć choćby punkt.

Radomiak dzięki zwycięstwu awansował na ósmą pozycję w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Lechia z kolei ugrzęzła na 16. pozycji. Drużyna Feio już w piątek rozegra kolejne spotkanie, a jej rywalem będzie Cracovia.

PKO Ekstraklasa
14. Kolejka
03.11.2025
18:00
Zakończony
Bohdan Viunnyk
90+-3'
Capita
35'
Abdoul Tapsoba
84'
Wszystko o meczu
Gorąco wokół Goncalo Feio. Jaka przyszłość czeka trenera Legii Warszawa? WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Goncalo Feio
Goncalo FeioPiotr PolakPAP
Mężczyzna z brodą w ciemnej kurtce uśmiecha się i stoi na tle metalowej konstrukcji, prawdopodobnie na stadionie lub w przestrzeni publicznej.
Goncalo FeioMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Goncalo Feio
Goncalo FeioANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja