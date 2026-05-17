Szalony bój o utrzymanie w Ekstraklasie. Bolesny cios, potem nagły zwrot. Zdecydował gol w 93. minucie

Sezon 2025/2026 nieubłaganie zbliża się do końca. W wielu piłkarskich ligach zapadły już ostateczne rozstrzygnięcia. Stało się tak między innymi w PKO BP Ekstraklasie. Lech Poznań, który 16 maja zwyciężył swoje spotkanie z Radomiakiem Radom, przypieczętował bowiem tytuł mistrza Polski.

Na krajowym podwórku wciąż są jednak ekipy, których los pozostaje niepewny. W kręgu tym znajduje się między innymi Lechia Gdańsk. Zespół z Trójmiasta walczy bowiem o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Po 32 ligowych kolejkach "Biało-Zieloni" znajdowali się na 16. miejscu w ligowej tabeli. Do bezpiecznej strefy tracili oni raptem 1 "oczko".

17 maja Gdańszczanie mieli jednak okazję na odmianę swojego losu. To właśnie tego dnia rozgrywali bowiem mecz z Legią Warszawa, która w ostatnim czasie zaliczyła udaną "ucieczkę z piekła". Piłkarze ze stolicy wciąż pozostawali jednak w grze o lokaty, pozwalające na udział w kwalifikacjach do europejskich pucharów. "Wojskowi" zdecydowanie nie mieli więc ochoty okazywać litości swoim niżej notowanym rywalom.

Na otwarcie wyniku tego spotkania nie musieliśmy czekać przesadnie długo. W 11. minucie Kacper Chodyna posłał futbolówkę w pole karne, gdzie czekał na nią Jean-Pierre Nsame. Kameruńczyk nie uderzył piłki czysto, jednak jego strzał głową w zupełności wystarczył, aby zaskoczyć Alexa Paulsena.

"Wojskowi" mogli podwyższyć swoje prowadzenie w 31. minucie. Wówczas znów byliśmy świadkami dośrodkowania w pole karne, które tym razem trafiło na głowę 19-letniego Jana Leszczyńskiego. W przeciwieństwie do swojego bardziej doświadczonego kolegi, nastoletni obrońca trafił jednak w słupek. Piłka wróciła do gry, lecz piłkarze z Warszawy nie byli w stanie oddać w tej sytuacji drugiego strzału.

Po 45 minutach zdecydowanie bliżej osiągnięcia przedmeczowych założeń byli goście. Schodzili oni bowiem na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem.

Od początku drugiej odsłony meczu gracze Lechii przystąpili do desperackich prób wyrównania stanu rywalizacji. Udało im się wyraźnie przejąć inicjatywę. Do zmiany rezultatu mogło dojść już w 56. minucie. Strzałem zza pola karnego popisał się wówczas Bujar Pllana. Otto Hindrich mógł jedynie odprowadzać w tej sytuacji piłkę wzrokiem. Na jego szczęście, futbolówka minimalnie minęła jednak słupek, opuszczając plac gry.

To, co nie udało się w 56. minucie, ostatecznie doszło do skutku kilka chwil później. Schemat bardzo mocno przypominał wcześniejszą zdobycz bramkową Legii. Camilo Mena dośrodkował piłkę z prawej strony pola karnego. Ta trafiła wprost na głowę Tomasa Bobcka. Różnica polegała na tym, że Słowak popisał się czystym uderzeniem futbolówki, co dało jego drużynie upragnione wyrównanie.

Gospodarze chcieli momentalnie pójść za ciosem, jednak ich kolejna akcja zakończyła się dwoma strzałami. Dobrze ustawiony Hindrich obronił obydwie próby strzeleckie. W okolicy 80. minuty golkiper "Wojskowych" znów popisał się wybitną paradą, ratując swój zespół przed niekorzystnym wynikiem.

W ostatnich minutach spotkania atmosfera na stadionie w Gdańsku stała się naprawdę gorąca. Wpierw drugą żółtą kartkę za faul przed polem karnym obejrzał Ivan Zhelizko. Chwilę później bardzo nieczystym zagraniem popisał się natomiast Rafał Augustyniak. Po widowiskowym przerzuceniu rywala obejrzał on żółty kartonik. Gospodarze byli jednak wściekli, bowiem ich reprezentant mógł nabawić się w tej sytuacji bardzo poważnego urazu. Obie ekipy ruszyły na siebie, co zakończyło się wyciągnięciem kolejnych kartoników.

Chwilę później doszło do sytuacji, która kompletnie załamała kibiców gospodarzy. W 93. minucie spotkania rywale otrzymali rzut z autu. W wyniku zamieszania w polu karnym piłkę do siatki Gdańszczan skierował Antonio Colak. Gol ten ostatecznie rozstrzygnął losy meczu, stawiając Lechię Gdańsk w bardzo trudnej sytuacji przed ostatnią ligową kolejką.

Statystyki meczu Lechia Gdańsk 1 - 2 Legia Warszawa Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 16 11 Strzały celne 6 6 Strzały niecelne 9 2 Strzały zablokowane 1 3 Ataki 67 52

Kadr z meczu Legia - Lechia Marcin Gadomski Newspix.pl

