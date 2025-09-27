Szalona radość w końcówce hitu Ekstraklasy. Lider jednak powstrzymany

Fakty są takie - spośród sobotnich spotkań dziesiątej kolejki Ekstraklasy starcie z Cracovii z Górnikiem było zdecydowanie największym hitem. W końcu lider z Zabrza przyjechał na obiekt drużyny z trzeciego miejsca tabeli. Ostatnie tygodnie w wykonaniu ekipy prowadzonej przez Lukę Elsnera są wyśmienite. W dwóch meczach - przeciwko GKS-owi Katowice w lidze i Górnikowi Łęczna w Pucharze Polski na wyjeździe - "Pasy" zdobyły łącznie osiem bramek, czego efektem były dwa obfite zwycięstwa (3:0 I 5:1).

Z ośmiu spotkań zagranych w Ekstraklasie Cracovia do tej pory przegrała tylko raz - 10 sierpnia, 2:5 z Jagiellonią w Białymstoku. W przypadku korzystnego wyniku z Górnikiem przez cały wrzesień krakowianie nie zaznaliby goryczy porażki. Nieco ponad miesiąc temu zespół uzupełnił Mateusz Klich. Były reprezentant Polski z GKS-em zanotował świetną asystę do Filipa Stojilkovicia. Szwajcar na ten moment z sześcioma trafieniami na koncie jest królem strzelców Ekstraklasy. Elsner poukładał Cracovię, dzięki czemu początek rundy jesiennej w wykonaniu jego piłkarzy jest po prostu wyśmienity.

Do Krakowa w równie świetnych nastrojach zawitali zabrzanie. Choć ich klub boryka się z problemami wewnętrznymi, o których w rozmowie z Interią Sport opowiedział Lukas Podolski, to jak na razie na murawie zgadza się wszystko. Niemiecki mistrz świata nie znalazł się w kadrze meczowej, ale nie zabrakło go na trybunach obiektu im. Józefa Piłsudskiego. Za ekipą Michala Gasparíka dwa ważne triumfy - 1:0 z Rakowem i 3:2 z Widzewem Łódź. Jak na razie sześć zwycięstw wystarczyło, aby wejść na szczyt. Wszystko zwiastowało olbrzymie emocje i ciekawe piłkarskie widowisko.

Górnik przyjechał do Krakowa. W drugiej połowie wszystko się rozstrzygnęło

W pierwszych minutach żadna z drużyn nie wypracowała sobie stuprocentowej okazji. To goście próbowali kreować grę, utrzymywali się przy piłce. Oba zespoły badały, na ile mogą sobie pozwolić. Walka toczyła w środku pola. Z ciekawostek taktycznych - ze względu na imponującą bramkostrzelność Stojilkovicia, od siódmej minuty "dziewiątka" Cracovii często była podwajana przez piłkarzy Górnika.

Z ciekawostek pozaboiskowych - w teorii kibice zabrzańskiego klubu mieli zakaz wstępu na mecz z Cracovią, jednak władze gospodarzy wpuścili ich na inny sektor - ten, obok którego umieszczona jest trybuna prasowa. Przyjezdnych było na prawdę wielu, ich wzmożony, głośny doping powodował wstrząsy długiego biurka dla dziennikarzy. Co więcej, krakowianie wyjątkowo sprzedawali bilety dla swoich fanów na trybunę gości. Dlaczego sympatycy śląskiego zespołu nie mogli na niej zasiąść? To efekt kary za incydenty, jakie miały miejsce w meczu z Piastem Gliwice w poprzednim sezonie.

Wracając do dania głównego - w 18. minucie po nieudanym wykonaniu rzutu wolnego z bliskiej odległości przez Al Ammariego piłkarze gości ruszyli z kontrą. Piłkę na wolne pole otrzymał Ousmane Sow, jednak wracający zawodnicy Cracovii dosyć szybko zdołali dopaść Senegalczyka. Niedługo później przy akcji gospodarzy wydawało się, że w obrębie szesnastki faulowany jest podłączający się do ataku Bosko Sutalo, ale o karnym nie było mowy. Skończyło się na rzucie rożnym, po rozegraniu którego technicznego uderzenia z dystansu spróbował Klich.

Z obu stron brakowało wyraźnych akcentów w ofensywie. Jednocześnie z obu stron nie brakowało niedokładnych podań, zbyt wolnego podejmowania decyzji. Zawodnicy wiernie przykuli się do swoich pozycji i zadań taktycznych. Przez pół godziny gry nie obejrzeliśmy zbyt wiele kreatywnych zagrań. Sporadycznie próbował Klich - a to z piętki w nieźle zapowiadającym się ataku, a to lekką podcinką w środku pola, tuż nad głowami pomocników Górnika. W 40. minucie futbolówka po dośrodkowaniu zmierzała na głowę Stojilkovicia, ale w ostatniej chwili - tuż przed Szwajcarem - podbił ją Szcześniak. Nie minęło kilka minut, a defensor zabrzańskiej ekipy kolejny raz skutecznie interweniował w pojedynku z obecnym królem strzelców ligi. Do przerwy na szwankującej tablicy wyników widniał bezbramkowy remis.

Druga część gry rozpoczęła się z przytupem. Po pięciu minutach w poprzeczkę z lewej strony pola karnego huknął Erik Janża. Piłka skozłowała zaraz przed linią bramkową. Wydarzenia na boisku jeszcze bardziej ożywiły fanów obu klubów. To goście byli bliżsi strzelenia otwierającego gola. W 61. minucie niezłym zgraniem w szesnastkę popisał się Ousmane Sow, wszystko stanęło na niecelnym strzale obok słupka. Docenić należy harowanie wymienianego Filipa Stojilkovicia, którego kontakty z piłką można policzyć na palcach jednej ręki. 25-latkowi zdecydowanie brakowało odpowiedniego serwisu.

W końcu byliśmy świadkami pierwszej bramki. Do jej zdobycia wystarczyły trzy punkty zapalne - długie podanie w polne karne autorstwa jednego z obrońców, zgranie futbolówki głową przez Sowa i skuteczne wykończenie Sondre'a Lisetha.

Cracovia musiała odrabiać starty, aby nie ponieść drugiej porażki w sezonie. Kolejne ataki "Pasów" były odpierane przez piłkarzy Gasparíka. Wyrównać udało się dopiero minutę przed upływem regulaminowego czasu gry. Do siatki trafił Kahveh Zahiroleslam, który wszedł z ławki. Amerykanin kropnął przez przyjęcia, znajdując się kilka około jedenastu metrów od bramki, cała akcja przeprowadzona przez piłkarzy Elsnera była koronkowa. Hit zakończył się remisem 1:1. To oznacza, że we wrześniu Cracovia była nie do ogrania.

Statystyki meczu Cracovia 1 - 1 Górnik Zabrze Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 12 10 Strzały celne 3 2 Strzały niecelne 3 4 Strzały zablokowane 6 4 Ataki 102 68

