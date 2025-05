Szaleństwo w Łodzi, bramkarz Manchesteru United o krok od Widzewa. To się dzieje

Od wtorku do piątku na testach w pierwszym zespole Widzewa Łódź będzie przebywać bramkarz Hubert Graczyk z Manchesteru United.Pochodzący z Polski 22-letni golkiper to wychowanek Akademii Evertonu. Potem był zawodnikiem Akademii Arsenalu, a obecnie gra w Manchesterze United. Na koncie ma występy w reprezentacjach Anglii U-16, U-17 i U-18 oraz powołanie do kadry Polski U-19. W tym sezonie Graczyk sześciokrotnie siedział na ławce rezerwowych w spotkaniach Premier League, EFL Trophy i FA Cup, jednak nie zadebiutował w pierwszym zespole.

~ brzmiał oficjalny komunikat