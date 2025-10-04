Szaleństwo w Ekstraklasie, sześć goli w meczu. 14 minut i hattrick gwiazdy

Piłkarze Widzewa przystępowali do spotkania z Termaliką w Niecieczy w wyjątkowo minorowych nastrojach. Ekipa z Łodzi wygrała tylko jeden z siedmiu wcześniejszych meczów w Ekstraklasie i choć przed sezonem przeznaczyła grube miliony na transfery, radziła sobie bardzo słabo.

Zaczęło się od 1:0 dla Termaliki. Szalony zwrot akcji w Niecieczy

Początek spotkania ze "Słoniami" sugerował, że także sobotni mecz może zakończyć się w sposób przykry. Termalika radziła sobie lepiej, a przewagę udokumentowała golem Miniego w 20. minucie. Jeszcze przed przerwą wyrównał jednak Sebastian Bergier, a po zmianie stron rozpoczęło się prawdziwe show.

Rozwiń

Zaledwie dziewięć minut po rozpoczęciu drugich 45 minut prowadzenie Widzewowi dał Fran Alvarez - zdecydowanie jedna z największych gwiazd drużyny. Hiszpan wykorzystał dogranie od Akere i trafił na 2:1. Zaledwie trzy minuty później miał już na koncie dublet, a wynik zmienił się na 3:1.

Najlepsze akcje Polaków z 2. kolejki fazy ligowej Ligi Europy Polsat Sport

Popis Frana Alvareza w Niecieczy. Hattrick w 14 minut

W 67. minucie Alvarez podszedł do rzutu wolnego i popisał się cudownym uderzeniem, z którym nie poradził sobie Miłosz Mleczko. Tym samym w 14 minut skompletował hattricka. A to nie był koniec jego popisów.

Rozwiń

Parę minut od fantastycznego wolnego Hiszpan trafił do siatki po raz czwarty, upokarzając gospodarzy. Z pomocą nadszedł im jednak system VAR - sędzia ostatecznie anulował trafienie, "odbierając" 27-latkowi karetę.

Czy to oznaczało koniec emocji w starciu beniaminka z utytułowaną drużyną z Łodzi? Nic bardziej mylnego. W momencie gdy "widzewiacy" bawili się, szukając kolejnych trafień, gola na 2:4 strzelił aktywny tego dnia Mini. To zdecydowanie był dzień popisów Hiszpanów. Termalika nie zdołała już jednak odrobić strat i przegrała piąte spotkanie w tym sezonie.

Mecz Termalica - Widzew Łódź MICHAL TRZPIS/400MM Newspix.pl

Fran Alvarez SOPA Images Getty Images

Sebastian Bergier Marcin Golba AFP