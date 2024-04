W sobotę 20 kwietnia o godzinie 17:30 w Chorzowie rozpocznie się mecz Ruchu z Widzewem Łódź. Spotkanie ma przejść do historii ligi, ponieważ na trybunach bardzo możliwe jest pobicie rekordu frekwencyjnego XXI wieku. Dotychczasowy należy do Lecha Poznań z 2016 roku i wynosi ponad 41 tysięcy widzów. "Niebiescy" poinformowali w piątek o włączeniu do sprzedaży biletów z kolejnych sektorów, więc łączna liczba kibiców na Stadionie Śląskim może wynieść nawet 50 tys.