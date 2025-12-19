Szaleństwo. Transfer oficjalnie ogłoszony. Media: Najdroższy piłkarz Ekstraklasy

- Dzięki wsparciu Roberta Dobrzyckiego (właściciel Widzewa - przyp. red.) możemy sięgać po zawodników spoza dotychczasowego zasięgu polskich klubów - oznajmił Dariusz Adamczyk, pełnomocnik zarządu łódzkiego klubu ds. sportu, cytowany przez oficjalny serwis internetowy.

Osman Bukari jest nominalnym napastnikiem. Ma 27 lat. W reprezentacji Ghany rozegrał do tej pory 19 spotkań i zdobył trzy bramki.

Transferowy rekord Ekstraklasy. Bukari opuszcza amerykańską MLS. "Jestem Szczęsliwy, że mogę być w Łodzi"

W ostatnim czasie Bukari reprezentował barw Austin FC, występującego w MLS. "Otrzymujemy rekordową kwotę transferu od klubu polskiej Ekstraklasy" - czytamy na stronie przedstawiciela amerykańskiej ligi.

- Chciałem wrócić do Europy i kontynuować tu swoją karierę. Do transferu przekonała mnie rozmowa o tym, czego Widzew szuka i jakiego zawodnika chce pozyskać. Jestem szczęśliwy, że mogę być w Łodzi - oznajmił nowo pozyskany piłkarz w rozmowie z klubowymi mediami.

Po rundzie jesiennej Widzew zajmuje w tabeli Ekstraklasy miejsce tuż nad strefą spadkową. Wygląda na to, że wiosną czeka go batalia o zachowanie miejsca w krajowej elicie.

