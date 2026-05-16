Szaleństwo po meczu Ekstraklasy, tak zareagował trener po gwizdku. Wszystko uchwycono

Rywalizacja w ramach PKO BP Ekstraklasy dobiega swego wielkiego zwieńczenia w sezonie 2025/2026 - już niebawem poznamy kluczowe rozstrzygnięcia dotyczące m.in. tego, kto ostatecznie zgarnie mistrzostwo Polski.

Wiele ciekawych rzeczy dzieje się jednak także w dole tabeli - tam pewna spadku jest na razie tylko Bruk-Bet Termalica Nieciecza, do której w pewnym punkcie będą musiały dołączyć jeszcze dwa inne zespoły. W piątek tymczasem doszło do bezpośrednich zmagań dwóch drużyn, nad którymi od dłuższego czasu krążyło widmo przesunięcia się do Betclic 1. Ligi.

Eksplozja radości w Kielcach. Tak trener Zieliński zareagował na utrzymanie się Korony w Ekstraklasie

Mowa o Koronie Kielce oraz Widzewie Łódź - i w tym przypadku szalenie ważne zwycięstwo na własnym terenie odnieśli gracze pierwszego z wymienionych klubów, którzy sięgnęli po trzy punkty dzięki triumfie 1:0 - ten zaś nastąpił po cudownym trafieniu Dawida Błanika.

Gdy na stadionie "Złocisto-Krwistych" wybrzmiał ostatni gwizdek, w ich szeregach rozpoczęło wielkie świętowanie - wygrana nad "Widzewiakami" oznaczała bowiem pewność utrzymania się w Ekstraklasie. Trener Jacek Zieliński nawet zdecydował się... wykonać z tej okazji przewrót w przód, co uchwycił na nagraniu Błażej Łukaszewski z redakcji Canal+ Sport:

PKO BP Ekstraklasa. Korona skończy sezon w Krakowie, Widzew wciąż drży o utrzymanie

Tym samym Korona będzie mogła z całkowitym spokojem podejść do ostatniego meczu w sezonie - przeciwko Cracovii, która na ten moment wciąż balansuje na granicy pozostania w ekstraklasowym współzawodnictwie na kolejną kampanię.

Sytuacja Widzewa jest tymczasem już bardzo nerwowa - Łodzianie moga niebawem znów znaleźć się w strefie spadkowej i wszystko będzie dla nich wisiało na włosku aż do starcia z Piastem Gliwice.

Mecze Cracovia - Korona i Widzew - Piast odbędą się, podobnie jak wszelkie inne spotkania ostatniej kolejki, 23 maja o godz. 17.30.

