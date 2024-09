Szaleństwo na oczach Bońka. Osiem goli w meczu Ekstraklasy, święto na trybunach

Pierwsze uśmiechy na twarzach szczecińskich kibiców pojawiły się już na kilka minut przed rozpoczęciem spotkania . Podobnie jak w poprzednich domowych potyczkach, stadion imienia Floriana Krygiera wypełnił się niemal do ostatniego miejsca. Fani na trybunach od pierwszego gwizdka tworzyli wyjątkową atmosferę i nie zniechęcili się niedawną porażką swoich ulubieńców w Poznaniu. "Duma Pomorza" w stolicy Wielkopolski zagrała całą drugą połowę w osłabieniu i przegrała z faworyzowanym Lechem 0:2. W konfrontacji ze Śląskiem nikt nie chciał oglądać podobnych scen.

Pięć bramek w pierwszej połowie. A mogło być ich jeszcze więcej

Już w pierwszej połowie działo się co niemiara. Dość powiedzieć, że podczas czterdziestu pięciu minut wpadło aż pięć bramek, co w PKO BP Ekstraklasie nie zdarza się wcale często. Początkowo w ekstazie znajdowali się sympatycy gospodarzy. "Granatowo-Bordowi" prowadziliby 3:0, gdyby pierwszego trafienia Efthymiosa Koulourisa nie anulowała interwencja VAR. Wideoweryfikacja chyba tylko zmotywowała podopiecznych Roberta Kolendowicza do jeszcze cięższej pracy. W przeciągu kolejnego kwadransa po strzałach Fredrika Ulvestada oraz Kamila Grosickiego golkiper Śląska aż dwukrotnie wyciągał piłkę z siatki.