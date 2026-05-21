Tocząca się od ponad 4 lat wojna na Ukrainie dotyka ogrom sektorów tamtejszej gospodarki. Sport nie stanowi tutaj wyjątku. Przez nieprzerwane działania wojenne, ukraińskie drużyny mają wiele problemów z rozgrywaniem domowych spotkań. Ogromne skupiska ludzi mogłyby przyciągnąć uwagę agresora, powodując tym samym ogromną tragedię.

Problem szczególnie dotyczy ekip, które toczą swoje batalie w europejskich pucharach. Jedną z takich drużyn jest Szachtar Donieck, który w obecnym sezonie brał udział w rozgrywkach Ligi Konferencji. Ukraiński gigant potrzebował więc miejsca, w którym będzie mógł rozgrywać swoje domowe mecze bez narażania zdrowia i życia kibiców.

Takim miejscem okazał się Kraków. Lokalna Wisła zaproponowała bowiem Szachtarowi użyczenie swojego stadionu. Za ten gest w bardzo wymownych słowach podziękował zresztą właściciel klubu z Doniecka.

Prezes Pogoni Szczecin zwrócił się do Ukraińców. "Zróbmy z naszego miasta ich dom"

"Biała Gwiazda" to nie jedyna polska ekipa, która skłonna jest gościć u siebie drużyny ze wschodu. Okazuje się, że na podobny ruch może zdobyć się w przyszłym sezonie włodarz kolejnego polskiego giganta - Pogoni Szczecin. Alex Haditaghi, który w 2025 roku stał się właścicielem "Portowców", za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych przekazał bardzo wymowny apel.

- Skontaktowaliśmy się oficjalnie z każdym ukraińskim klubem, w tym z Szachtarem Donieck i Dynamem Kijów, które biorą udział w europejskich rozgrywkach w tym roku, i zaprosiliśmy je do rozważenia Szczecina jako ich europejskiej bazy domowej na przyszły sezon. [...]. To coś więcej niż piłka nożna. To kwestia przyjaźni, solidarności i stania po stronie Ukrainy w czasie, gdy sport może nieść potężne przesłanie jedności, nadziei i siły. [...]. Sprowadźmy Ukrainę do Szczecina. Zróbmy z naszego miasta ich dom - apeluje włodarz szczecińskiej ekipy.

Już dziś wiadomo, że wspomniany Szachtar Donieck wywalczy sobie prawo do gry w fazie ligowej Ligi Mistrzów. W kwalifikacjach do Ligi Konferencji zagrają natomiast ŁNZ Czerkasy oraz Polissia Żytomierz. Dynamo Kijów plasuje się obecnie na 4. lokacie w tabeli, lecz triumf w tegorocznej edycji Pucharu Ukrainy automatycznie kwalifikuje tę ekipę do gry w fazie eliminacyjnej Ligi Europy.

Swój apel prezes ekipy motywuje kilkoma argumentami. Koronnym z nich jest strategiczne położenie blisko Berlina, co zwiększyłoby bazę potencjalnych kibiców ukraińskich ekip. Atutem Szczecina ma być także doświadczenie w organizowaniu międzynarodowych wydarzeń. W tym mieście odbywał się mecz reprezentacji U-21 (kwalifikacyjne starcie z Włochami), który na żywo oglądało około 20 tys. kibiców.

Piłkarze Pogoni Szczecin

Jarosław Królewski

Zawodnicy Szachtara Donieck





