Syn Michniewicza idzie w ślady ojca. Będzie trenował znany klub

Synowie Michniewicza idą w jego ślady. Starszy Jakub grał w młodzieżowych drużynach Bałtyku Gdynia, głębiej w futbol ligowy wsiąkł młodszy Mateusz. Był m.in. asystentem trenera w drużynie U-17 Arki Gdynia, która występowała w CLJ, chociaż z trybun wyglądało to tak, jakby to on prowadził drużynę. Potem "Mati" przeszedł do piłki seniorskiej, na stosunkowo już wysoki poziom centralny - został asystentem w II-ligowej Raduni Stężyca. Obszernie opisywaliśmy perypetie "polskiego Hoffenheim", które ostatecznie wycofało się z rozgrywek. Mateusz Michniewicz długo nie pozostawał bez zajęcia. Wczoraj ogłoszono, że został trenerem IV-ligowej Pogoni Lębork, dzięki niedawnemu ukończeniu trasy kaszubskiej Michniewicz będzie miał blisko do pracy z gdyńskiej dzielnicy Dąbrowa.