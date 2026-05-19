Świętują mistrzostwo, zaraz mogą stracić trenera. Jasne stanowisko prezesa Lecha
Wygraną z Radomiakiem Radom Lech Poznań w ostatni weekend zapewnił sobie drugie z rzędu mistrzostwo Polski. Bez wątpienia archikektem sukcesu "Kolejorza" jest Niels Frederiksen. Umowa klubu z duńskim trenerem wygaśnie już w czerwcu, co budzi wśród kibiców pewien niepokój. Głos w sprawie przyszłości szkoleniowca na antenie TVP Sport zabrał prezes Lecha Piotr Rutkowski.
Przed startem tego sezonu kibice Lecha Poznań mieli ogromne oczekiwania. Obrona tytułu mistrzowskiego zdawała się być planem minimum, biorąc pod uwagę wzmocnienia i pieniądze wydane w letnim okienku transferowym. Przy Bułgarskiej marzono nawet o awansie do fazy ligowej Ligi Mistrzów.
Elity nie udało się podbić, a ze złudzeń Poznaniaków w brutalny sposób odarła serbska Crvena zvezda Belgrad. Ostatecznie jednak kampania Lecha w europejskich pucharach może zostać uznana za udaną. Drużyna Nielsa Frederiksena trafiła do Ligi Konferencji. Po przejściu fazy ligowej i pokonaniu w barażach KuPS Kuopio zbyt mocny na etapie 1/8 finału okazał się Szachtar Donieck.
Porażka z Ukraińcami oraz odpadnięcie z Pucharu Polski po meczu z Górnikem Zabrze sprawiły, że "Kolejorzowi" pozostała już tylko walka o obronę mistrzowskiego tytułu. A biorąc pod uwagę ogromny ścisk w ligowej tabeli Ekstraklasy, naprawdę wiele scenariuszy było jak najbardziej możliwych do realizacji.
W Poznaniu czekają na decyzje trenera. Prezes Lecha wprost o nadchodzących rozmowach
Na finiszu sezonu to właśnie Lech zaprezentował najrówniejszą formę. Poznaniacy zanotowali serię dziewięciu spotkań z rzędu bez porażki, rozbijając w międzyczasie 4:0 Legię Warszawa. W ostatni weekend wszystko się rozstrzygnęło. Lech w Radomiu pokonał 3:1 miejscowego Radomiaka i oficjalnie już zapewnił sobie drugie mistrzostwo Polski z rzędu oraz dziesiąte w całej historii klubu.
Niels Frederiksen dokonał tym samym nie lada sztuki, zdobywając przez dwa lata swojego pobytu w Polsce dwa mistrzowskie tytuły. Kontrakt Duńczyka z klubem upływa już 30 czerwca, a kibice z lekkim niepokojem czekają na ostateczny komunikat. Na antenie TVP Sport wypowiedział się w tej sprawie Piotr Rutkowski. Prezes Lecha obwieścił, że tuż po ostatnim meczu ligowym obie strony zasiądą do rozmów.
- Znak zapytania przy nazwisku Nielsa Frederiksena jeszcze chwilkę zostanie. Tak się z trenerem umówiliśmy, że po sezonie podejmiemy decyzję i niebawem wszyscy dowiedzą się co dalej - obwieścił Piotr Rutkowski w magazynie "GOL" emitowanym na antenie TVP Sport.
Sam trener Lecha nie ukrywał, że w kwestii jego przyszłości nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Duńczyk na jednej z konferencji prasowych wyznał, że ma w zanadrzu jeszcze kilka innych ofert. Jak zapewnia jednak Rutkowski, Lech jest od dawna przygotowany na ewentualne odejście Frederiksena z Poznania.
- Kilka razy przydarzyło nam się to, że nie byliśmy przygotowani na zmianę trenera. Wiedząc w grudniu, że za pół roku kończy się umowa trenera, wiedzieliśmy, że musimy szukać alternatyw. Od jakiegoś czasu korzystany z pomocy firmy zewnętrznej i ten proces rekrutacyjny faktycznie rozpoczęliśmy w grudniu zeszłego roku - wyjaśnił sternik mistrza Polski.