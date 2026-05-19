Przed startem tego sezonu kibice Lecha Poznań mieli ogromne oczekiwania. Obrona tytułu mistrzowskiego zdawała się być planem minimum, biorąc pod uwagę wzmocnienia i pieniądze wydane w letnim okienku transferowym. Przy Bułgarskiej marzono nawet o awansie do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Elity nie udało się podbić, a ze złudzeń Poznaniaków w brutalny sposób odarła serbska Crvena zvezda Belgrad. Ostatecznie jednak kampania Lecha w europejskich pucharach może zostać uznana za udaną. Drużyna Nielsa Frederiksena trafiła do Ligi Konferencji. Po przejściu fazy ligowej i pokonaniu w barażach KuPS Kuopio zbyt mocny na etapie 1/8 finału okazał się Szachtar Donieck.

Porażka z Ukraińcami oraz odpadnięcie z Pucharu Polski po meczu z Górnikem Zabrze sprawiły, że "Kolejorzowi" pozostała już tylko walka o obronę mistrzowskiego tytułu. A biorąc pod uwagę ogromny ścisk w ligowej tabeli Ekstraklasy, naprawdę wiele scenariuszy było jak najbardziej możliwych do realizacji.

W Poznaniu czekają na decyzje trenera. Prezes Lecha wprost o nadchodzących rozmowach

Na finiszu sezonu to właśnie Lech zaprezentował najrówniejszą formę. Poznaniacy zanotowali serię dziewięciu spotkań z rzędu bez porażki, rozbijając w międzyczasie 4:0 Legię Warszawa. W ostatni weekend wszystko się rozstrzygnęło. Lech w Radomiu pokonał 3:1 miejscowego Radomiaka i oficjalnie już zapewnił sobie drugie mistrzostwo Polski z rzędu oraz dziesiąte w całej historii klubu.

Niels Frederiksen dokonał tym samym nie lada sztuki, zdobywając przez dwa lata swojego pobytu w Polsce dwa mistrzowskie tytuły. Kontrakt Duńczyka z klubem upływa już 30 czerwca, a kibice z lekkim niepokojem czekają na ostateczny komunikat. Na antenie TVP Sport wypowiedział się w tej sprawie Piotr Rutkowski. Prezes Lecha obwieścił, że tuż po ostatnim meczu ligowym obie strony zasiądą do rozmów.

- Znak zapytania przy nazwisku Nielsa Frederiksena jeszcze chwilkę zostanie. Tak się z trenerem umówiliśmy, że po sezonie podejmiemy decyzję i niebawem wszyscy dowiedzą się co dalej - obwieścił Piotr Rutkowski w magazynie "GOL" emitowanym na antenie TVP Sport.

Rozwiń

Sam trener Lecha nie ukrywał, że w kwestii jego przyszłości nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Duńczyk na jednej z konferencji prasowych wyznał, że ma w zanadrzu jeszcze kilka innych ofert. Jak zapewnia jednak Rutkowski, Lech jest od dawna przygotowany na ewentualne odejście Frederiksena z Poznania.

- Kilka razy przydarzyło nam się to, że nie byliśmy przygotowani na zmianę trenera. Wiedząc w grudniu, że za pół roku kończy się umowa trenera, wiedzieliśmy, że musimy szukać alternatyw. Od jakiegoś czasu korzystany z pomocy firmy zewnętrznej i ten proces rekrutacyjny faktycznie rozpoczęliśmy w grudniu zeszłego roku - wyjaśnił sternik mistrza Polski.

Trener Lecha Poznań Niels Frederiksen Lukasz Gdak East News

Lech Poznań Lukasz Gdak East News

Lech Poznań. Trener Niels Frederiksen, Daniel Hakans, Mikael Ishak Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

DJB: Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO