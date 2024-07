Święto w "Sercu Łodzi". 10 minut "piekła" Lecha, koniec 18-letniego wyczekiwania

Piłkarze Lecha Poznań do Łodzi zawitali w zdecydowanie dobrych nastrojach. Na inaugurację nowego sezonu "Kolejorz" pokonał 2:0 Górnika Zabrze, co pozwoliło nieco "udobruchać" rozczarowanych rundą wiosenną ubiegłego sezonu kibiców. Widzew w sobotę błyskawicznie zadbał o to, żeby przyjezdni przeżyli w "Sercu Łodzi" prawdziwe piekło.