Świetne wieści od mistrzów Polski, jest już komunikat. Koniec oczekiwania

Afimico Pululu jest bez wątpienia świetnym transferem Jagiellonii Białystok. Angolski napastnik trafił do "Dumy Podlasia" latem 2023 roku i do teraz może pochwalić się 22 golami i 8 asystami w 54 meczach oficjalnych.

Pululu przychodził do "Jagi", gdy kończyła ona sezon 2022/23 na 14. miejscu w Ekstraklasie, mimo że miała dwóch najlepszych strzelców ligi - Marca Guala i Jesusa Imaza. Ten pierwszy powędrował do Legii i były gracz Greuther Fuerth czy FC Basel przychodził, by go zastąpić. Trzeba przyznać, że to się udało. Kwota transakcji nie została ujawniona.

Jagiellonia uruchomiła klauzulę. Pululu zostaje na dłużej

Kilka dni temu sam zainteresowany przyznał, że nie widzi siebie grającego w innym polskim klubie. Jeśli więc w przyszłości dojdzie do transferu, to raczej zagranicznego. - Wydaje mi się, że jeśli kiedyś odejdę z Jagiellonii, to właśnie za granicę. Choć oczywiście wiadomo, że w życiu różnie bywa. Dlatego hasło "nigdy nie mów nigdy ma sens". W tym jednak momencie, gdy mnie o to pytasz, to właśnie tak to widzę - mówił dla Goal.pl. Dodał, że marzą mu się występy w Anglii.