Wisła w sobotę zremisowała w towarzyskim meczu z Wrexham AFC 0:0. Krakowianie seryjnie marnowali sytuacje, a największe problemy ze skutecznością miał napastnik Jordi Sanchez. W pojedynku sam na sam z bramkarzem trafił w słupek, później przestrzelił w świetnej okazji, a na koniec nie wykorzystał nawet rzutu karnego.

- To nie był jego dzień, ale najważniejsze, że potrafił znaleźć się w dogodnych sytuacjach. Jedyne, co teraz może zrobić, to ciężko trenować. Nie ma innej drogi. Jordi bardzo mocno pracował i kilka okazji sam sobie wykreował. Szkoda, że nic nie strzelił, bo na pewno na to zasłużył - oceniał Mariusz Jop, trener Wisły.

Po meczu Sanchez wyglądał na podłamanego. Próbowali go pocieszać kibice, którzy skandowali jego nazwisko, a także Jarosław Królewski. Prezes Wisły przerwał nawet pomeczowy wywiad, by chwilę porozmawiać z hiszpańskim napastnikiem. - Jordi, nie przejmuj się - pocieszał Sancheza Królewski.

- On ma ogromny potencjał jako zawodnik i człowiek, bardzo w niego wierzymy. Dziś nie zagrał źle, stwarzał sytuacje, ale szukamy też wzmocnień ofensywy - przyznaje prezes Wisły.

Jop: - Kim będzie nowy napastnik? Do tej pory było tak, że piłkarze, którzy do nas przychodzili, podnosili poziom sportowy, więc tak samo jest w przypadku potencjalnego napastnika.

Wisła Kraków. Angel Rodado wkrótce wraca do gry

Wydaje się jednak, że największym wzmocnieniem Wisły będzie powrót Angela Rodado. Hiszpan w kwietniu przeszedł operację barku i optymistyczne prognozy mówiły, że będzie gotowy na sto procent od początku okresu przygotowawczego. Najlepszy strzelec Wisły ostatnich lat dopiero jednak wraca do treningów na pełnych obrotach, choć okazuje się, że pojawiła się nawet myśl, by wystąpił w spotkaniu przeciwko Wrexham.

Były rozważania, czy mógłby zagrać 10-15 minut, więc rehabilitacja przebiega poprawnie

Wszystko więc wskazuje, że trener Mariusz Jop ze swojego najlepszego napastnika będzie mógł w pełni skorzystać już w inauguracyjnym spotkaniu z GKS-em Katowice (26 lipca). - Jest duża szansa, że Angel będzie gotowy - podkreśla Królewski.

PJ

Angel Rodado Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Angel Rodado Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jordi Sanchez i Angel Rodado Grzegorz Wajda/Reporter East News





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