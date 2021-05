Potwierdziły się ustalenia Interii. W środę zostało ogłoszone przedłużenie umów sponsorskich Ekstraklasy S.A. z PKO Bankiem Polskim i Totalizatorem Sportowym. Do oficjalnego przekazania tej informacji doszło na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

- Wszyscy wiemy, że piłka nożna to nie tylko sport. To coś o wiele większego. Radość, duma. Każdy trener wie, że najważniejszy jest dobrze przepracowany okres przygotowawczy. Aby tak się stało, potrzebna jest infrastruktura i wsparcie - mówił Mateusz Morawiecki. - Środki, które będziemy angażować, muszą służyć młodym piłkarzom i klubom, aby odnosiły sukcesy - dodał premier.



Premier Morawiecki zapowiedział, że od lipca pojawi się nowy, bardzo ważny partner, który wesprze całą polską Ekstraklasę i wszystkie kluby, które w niej występują. Oznacza to spore wsparcie finansowe dla wszystkich podmiotów związanych z Ekstraklasą S.A. Nie padła nazwa sponsora, ale zapewne niebawem zostanie on ogłoszony.

Ile zarobi Ekstraklasa?

Ile na umowie zarobi Ekstraklasa? Kwoty znajdujące się w kontrakcie objęte są tajemnicą handlową, ale według nieoficjalnych informacji będą to nieco większe pieniądze niż poprzednio. Dlaczego? To zdradził w rozmowie z Interią szef biura Ekstraklasy w PKO BP, Mariusz Chłopik.

- Mogę zdradzić, że Ekstraklasa S.A. wystąpiła do nas o ciut wyższą kwotę niż w poprzednich latach. Spowodowane jest to między innymi tym, że w przyszłym sezonie zobaczymy w naszej lidze o dwie drużyny więcej. Natomiast pamiętajmy, że występujemy w dwupaku: PKO Bank Polski i Totalizator Sportowy. To pozwala pozyskiwać Ekstraklasie nowych sponsorów, bo nasze firmy dodają największej sportowej lidze w Polsce wiarygodności - tłumaczył nam w kwietniu Chłopik.

