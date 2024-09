Świetne wejście w sezon, a teraz transfer. Zawodnik Legii może zagrać w Lidze Mistrzów

Blaz Kramer zanotował niezwykle udany początek sezonu, wydatnie pomagając Legii Warszawa w awansie do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Wszystko wskazuje jednak na to, że pięciokrotny reprezentant Słowenii jeszcze w tym okienku opuści PKO BP Ekstraklasę, co potwierdził sam trener Goncalo Feio. Przed 28-latkiem stanęła szansa na występy w Lidze Mistrzów, a klub jest zdeterminowany, by go pozyskać.