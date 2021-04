Potwierdziły się poranne informacje Interii. Podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił plan „odmrażania” stadionów. Ten rozpocznie się 15 maja, a więc tuż przed ostatnią kolejką Ekstraklasy. - To bardzo dobra informacja dla kibiców - powiedział minister Adam Niedzielski.

Potwierdziły się poranne doniesienia Interii, która informowała o planach rządu dotyczących "odmrażania" stadionów. Na środowej konferencji premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili, że w związku z poprawieniem się sytuacji epidemiologicznej w kraju od 15 maja zostaną otwarte trybuny obiektów sportowych. A to oznacza, że już za trzy tygodnie kibice obejrzą ostatnią, 30. kolejkę PKO BP Ekstraklasy, a także inne mecze piłkarskie czy żużlowe.

Chociaż pandemia koronawirusa wciąż daje się wszystkim we znaki, to coraz więcej dziedzin życia wraca do normalności - przynajmniej częściowej. Na poluzowanie rządowych obostrzeń wpływa m.in. akcja szczepień, która w ostatnim czasie mocno przyspieszyła. Na poprawie sytuacji skorzystał także sport. Jak poinformował w środę minister Niedzielski, zwiększony zostanie limit osób, które mogą uprawiać sport na świeżym powietrzu - z 25 do 50. Zmiana dotyczy także obiektów zamkniętych, m.in. hal czy basenów. Korzystać z nich będą mogły dzieci i młodzież (do 50 procent pojemności obiektów).



Zgodnie z informacjami, jakie Interia przekazała w środę rano, "odmrożone" zostaną także stadiony. Na konferencji, która rozpoczęła się o godz. 10.20, premier oraz minister zdrowia ogłosili, że kibice na trybuny będą mogli wrócić od 15 maja. Przez długi czas wydawało się, że stadiony zostaną otwarte dopiero 21 maja, a więc po zakończeniu trwającego sezonu PKO BP Ekstraklasy, ale kluczowe decyzje zapadły we wtorek. Po analizach premiera, Ministerstwa Zdrowia i Rady Medycznej postanowiono, że datą graniczną będzie 15 maj.



- Kolejny krok wykonamy 15 maja (...) Ponieważ dajemy możliwość funkcjonowania na świeżym powietrzu bez maseczek (...) obiekty sportowe na świeżym powietrzu będą miały możliwości przywrócenia 25 procent publiczności. To bardzo dobra informacja dla wszystkich kibiców - powiedział Niedzielski.

Na trybuny zostanie wpuszczona więc liczba kibiców równa 25 procentom pojemności obiektu. Oznacza to, że na przykład na stadion poznańskiego Lecha dopuszczonych zostanie ponad 10 tys. kibiców, Legii Warszawa - 8 tys. fanów, a Jagiellonii Białystok - 5,5 tys. Natomiast na obiekt Wisły Płock wejdzie 2,7 tys. ludzi.



Sebastian Staszewski, Interia