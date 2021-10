"Pasy" są niepokonane od siedmiu spotkań i pną się w górę ligowej tabeli. Drużyna Michała Probierza co prawda nie zachwyca, ale gra efektywnie i dzięki temu przed wyjazdowym meczem z Zagłębiem Lubin znajdowała się na szóstej pozycji w tabeli PKO Ekstraklasy. "Miedziowi" z kolei mieli za sobą dwie porażki, ale tracili do Cracovii ledwie punkt, mając przy okazji o jeden rozegrany mecz mniej.





Zagłębie - Cracovia: Dobry początek "Pasów"

Już w 3. minucie goście stworzyli sobie groźną okazję. W polu karnym piłkę przejął Michał Rakoczy i uderzył mocno, ale dobrze interweniował Dominik Hładun, ratując swój zespół przed utratą gola. Po chwili bramkarz "Miedziowych" ponownie wystąpił w głównej roli, broniąc... uderzenie swojego kolegi z drużyny Kamila Kruka, który tak niefortunnie interweniował, że omal nie zaskoczył własnego bramkarza.



Kolejne minuty to przewaga "Pasów" z której jednak niewiele wynikało. Zagłębie bardzo długo czekało na swoją pierwszą okazję i dopiero w 33. minucie w polu karnym gości zrobiło się gorąco, kiedy Patryk Szysz wyłożył piłkę do Filipa Starzyńskiego, ale uderzenie gracza "Miedziowych" zablokował Rakoczy.



Do przerwy wynik nie uległ już zmianie i do szatni obie drużyny zeszły bez bramkowej zdobyczy. Emocji nie było zbyt wiele, ale fani liczyli, że po zmianie stron się to zmieni.

PKO Ekstraklasa: Kapitalny gol "Figo"

I choć początkowo niewiele na to wskazywało, to w 64. minucie wyczekiwanie fanów zostało nagrodzone. Po wymianie piłki przed polem karnym futbolówka trafiła do Starzyńskiego, który zdecydował się na uderzenie zewnętrzną częścią buta i trafił tuż pod poprzeczkę, otwierając wynik tego meczu. Były reprezentant Polski przypomniał tym samym, dlaczego nazywano go "Figo".



Siedem minut później mogło i powinno być 2:0, jednak Tomas Zajić, znajdując się w okolicach dziesiątego metra przed bramką Cracovii, uderzył obok słupka i mógł tylko złapać się za głowę, bo to była naprawdę wyborna okazja. Chwilę później ten sam zawodnik znów spudłował w dobrej okazji, przenosząc piłkę nad poprzeczką.



Przysłowie o tym, że niewykorzystane sytuacje się mszczą, sprawdziło się na boisku w Lubinie. Cracovia atakowała i w 87. minucie udało jej się doprowadzić do wyrównania. Po dokładnym podanie w pole karne Jakuba Myszora Luis Rocha zgrał piłkę, ta trafiła pod nogę Matthiasa Rasmussena, a ten uderzył bez zastanowienia i z bliska pokonał Hładuna.

Jak się okazało, była to bramka dająca Cracovii punkt, ponieważ spotkanie, choć w końcówce emocji nie brakowało, zakończyło się wynikiem 1:1. Tym samym "Pasy" nie przegrały już od ośmiu spotkań z rzędu i utrzymały się na szóstej pozycji w ligowej tabeli.





12. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-10-24 15:00 | Stadion: Dialog Arena Zagłębie Lubin Cracovia 1 1 DO PRZERWY 0-0 F. Starzyński 65' M. Hebo 87'

1 1 Zagłębie Lubin Cracovia Hładun Chodyna Kruk Pantić Bartolewski Zhigulev Pakulski Starzyński Daniel Zajic Szysz Hroszszo Rapa Rodin Jugas Pestka Hanca Lusiusz Sadiković van Amersfoort Rakoczy Piszczek SKŁADY Zagłębie Lubin Cracovia Dominik Hładun Lukasz Hroszszo Kacper Chodyna Cornel Rapa 25′ 25′ Kamil Kruk Matej Rodin Aleksandar Pantić Jakub Jugas 69′ 69′ Mateusz Bartolewski Kamil Pestka 90′ 90′ Ilya Zhigulev 90′ 90′ Sergiu Hanca 81′ 81′ Dawid Pakulski Sylwester Lusiusz 65′ 65′ 50′ 50′ Filip Starzyński 71′ 71′ Damir Sadiković Erik Daniel Pelle van Amersfoort 81′ 81′ Tomáš Zajic 58′ 58′ Michał Rakoczy 88′ 88′ Patryk Szysz 58′ 58′ Filip Piszczek REZERWOWI Szymon Weirauch Karol Niemczycki Bartłomiej Kłudka Otar Kakabadze Kacper Lepczyński Krystian Bracik Ían Pino Soler 71′ 71′ Luis Rocha 81′ 81′ Jakub Żubrowski 90′ 90′ Radosław Kanach Patryk Kusztal 58′ 58′ 87′ 87′ Mathias Hebo Rasmussen 81′ 81′ Karol Podliński 58′ 58′ Jakub Myszor Oliwier Sławiński Patryk Zaucha 88′ 88′ Sasza Żivec

KK