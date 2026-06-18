Świderski ma nowy klub, transferowy hit. Wielki powrót do Polski

Karol Świderski od momentu, gdy w 2019 roku opuścił Jagiellonię Białystok, stał się prawdziwym piłkarskim obieżyświatem - próbował on bowiem swych sił w drużynach z naprawdę różnych zakątków globu, poczynając od Salonik i tamtejszego PAOK-u, przez amerykańskie Charlotte FC i włoski Hellas Werona, aż po powrót do Grecji.

Na początku 2025 roku "Świder" podpisał umowę z Panathinaikosem i choć w teorii miała ona trwać aż do czerwca 2028 roku, to wiadomo już, że aż tak długo piłkarz nie pobędzie w Atenach. Czeka go powrót do ojczyzny.

Karol Świderski piłkarzem Widzewa Łódź. "Stęskniłem się za Polską"

W czwartkowy wieczór Widzew Łódź ogłosił bowiem, że pozyskał on bowiem Świderskiego w ramach transferu definitywnego, podpisując z graczem umowę ważną do roku 2029. "Nowy w szatni!" - napisano na profilu łódzkiego klubu na portalu X.

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"Cieszymy się, że Karol jest już z nami i mamy nadzieję że jego gra da kibicom dużo radości. Wiemy, że zawodnik ma cechy, których Widzew potrzebuje: jest waleczny, nieustępliwy i zawsze gra do końca" - stwierdził m.in. prezes zespołu Robert Dobrzycki, cytowany przez oficjalny klubowy serwis.

"Stęskniłem się za Polską, bo możliwość bycia u siebie daje duży komfort w życiu codziennym. Cieszę się z tego powrotu i mam nadzieję, że jestem w dobrym wieku, żeby pokazać, że mogę jeszcze dużo zrobić" - orzekł zaś m.in. sam zawodnik.

Widzew Łódź przeszedł kadrową rewolucję

To kolejny w ostatnim czasie głośny ruch Widzewa na rynku transferowym - dość powiedzieć, że w ostatnich miesiącach "Czerwono-Biało-Czerwoni" pozyskali dwóch innych reprezentantów Polski, Przemysława Wiśniewskiego i Bartłomieja Drągowskiego, a z zawodników zagranicznych warto wymienić chociażby występującego obecnie na MŚ 2026 w kadrze Demokratycznej Republiki Konga Steve'a Kapuadiego (wcześniej związanego z Legią Warszawa i Wisłą Płock).

Problemem "Widzewiaków" jest jednak to, że mimo poważnej przebudowy składu ich ostatnia kampania ligowa okazała się sporym zawodem - w tabeli PKO BP Ekstraklasy skończyli oni na 14. miejscu, bardzo długo drżąc o utrzymanie. W najbliższym sezonie - mając już w swych szeregach chociażby nowego, doświadczonego napastnika - będą oni z pewnością celować wyraźnie wyżej jeśli mowa o sportowych ambicjach.

Karol Świderski w koszulce reprezentacji Polski AFP

Piotr Zieliński i Karol Świderski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Sebastian Szymański, Karol Świderski, Piotr Zieliński Wojciech Olkuśnik East News





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