Świderski ma nowy klub, transferowy hit. Wielki powrót do Polski

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Choć w styczniu 2025 roku Karol Świderski podpisał trwający do końca sezonu 2027/2027 kontrakt z Panathinaikosem AO, to od pewnego czasu z coraz większą częstotliwością powracały pogłoski o tym, że napastnik nie wypełni umowy i znacznie wcześniej zmieni klubowe barwy. Wieczorem 18 czerwca ostatecznie w tej kwestii zapadła klamka - 29-latek powraca do Polski i dołączy do jednej z ekstraklasowych ekip.

Karol Świderski w białej koszulce z numerem 11 i opaską kapitańską, w czerwonych spodenkach na boisku podczas meczu Polski.
Karol ŚwiderskiSOPA ImagesGetty Images

Karol Świderski od momentu, gdy w 2019 roku opuścił Jagiellonię Białystok, stał się prawdziwym piłkarskim obieżyświatem - próbował on bowiem swych sił w drużynach z naprawdę różnych zakątków globu, poczynając od Salonik i tamtejszego PAOK-u, przez amerykańskie Charlotte FC i włoski Hellas Werona, aż po powrót do Grecji.

Na początku 2025 roku "Świder" podpisał umowę z Panathinaikosem i choć w teorii miała ona trwać aż do czerwca 2028 roku, to wiadomo już, że aż tak długo piłkarz nie pobędzie w Atenach. Czeka go powrót do ojczyzny.

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W czwartkowy wieczór Widzew Łódź ogłosił bowiem, że pozyskał on bowiem Świderskiego w ramach transferu definitywnego, podpisując z graczem umowę ważną do roku 2029. "Nowy w szatni!" - napisano na profilu łódzkiego klubu na portalu X.

"Cieszymy się, że Karol jest już z nami i mamy nadzieję że jego gra da kibicom dużo radości. Wiemy, że zawodnik ma cechy, których Widzew potrzebuje: jest waleczny, nieustępliwy i zawsze gra do końca" - stwierdził m.in. prezes zespołu Robert Dobrzycki, cytowany przez oficjalny klubowy serwis.

"Stęskniłem się za Polską, bo możliwość bycia u siebie daje duży komfort w życiu codziennym. Cieszę się z tego powrotu i mam nadzieję, że jestem w dobrym wieku, żeby pokazać, że mogę jeszcze dużo zrobić" - orzekł zaś m.in. sam zawodnik.

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To kolejny w ostatnim czasie głośny ruch Widzewa na rynku transferowym - dość powiedzieć, że w ostatnich miesiącach "Czerwono-Biało-Czerwoni" pozyskali dwóch innych reprezentantów Polski, Przemysława Wiśniewskiego i Bartłomieja Drągowskiego, a z zawodników zagranicznych warto wymienić chociażby występującego obecnie na MŚ 2026 w kadrze Demokratycznej Republiki Konga Steve'a Kapuadiego (wcześniej związanego z Legią Warszawa i Wisłą Płock).

Problemem "Widzewiaków" jest jednak to, że mimo poważnej przebudowy składu ich ostatnia kampania ligowa okazała się sporym zawodem - w tabeli PKO BP Ekstraklasy skończyli oni na 14. miejscu, bardzo długo drżąc o utrzymanie. W najbliższym sezonie - mając już w swych szeregach chociażby nowego, doświadczonego napastnika - będą oni z pewnością celować wyraźnie wyżej jeśli mowa o sportowych ambicjach.

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Dwóch piłkarzy ubranych w czerwone stroje reprezentacji Polski przekazuje sobie opaskę kapitańską podczas meczu na stadionie, w tle widoczni pozostali zawodnicy.
Piotr Zieliński i Karol ŚwiderskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Trzech piłkarzy reprezentacji Polski ubranych w czerwone dresy z herbem i logotypami sponsorów, stojących ramię w ramię podczas wydarzenia sportowego, w tle dzieci w białych koszulkach oraz niewyraźna publiczność.
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