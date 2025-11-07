Zespół piłkarski Górnika Wałbrzych swój najlepszy okres w historii przeżywał między sezonami 1983/1984, a 1988/1989. Wówczas ekipa z Wałbrzycha z dumą reprezentowała barwy swojego klubu w rozgrywkach obecnej PKO BP Ekstraklasy, a więc absolutnie najwyższej klasie rozgrywkowej.

Twórcą tego sukcesu był trener Horst Panic, który wprowadził Górnika Wałbrzych do polskiej piłkarskiej elity. Po rozegraniu rundy jesiennej zespół z Wałbrzycha prowadził w tabeli rozgrywek, co przełożyło się także na osobisty sukces szkoleniowca. Panic został bowiem wybrany na najlepszego trenera 1983 roku w Plebiscycie "Słowa Polskiego".

Tragiczne wieści. Wałbrzych w żałobie

Ostatecznie rozgrywki zakończyły się dla Górnika na szóstym miejscu w tabeli końcowej. Trener z kolei po sezonie opuścił klub. W Wałbrzychu z pewnością będzie na zawsze wspominany, nie może więc dziwić, że wieści z 7 listopada 2025 roku poruszyły całe miasto. Klub przekazał informację o śmierci Panica.

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci LEGENDY Górnika Wałbrzych, zawodnika, trenera i wychowawcy młodzieży. Dzisiaj o godzinie 13:15 odszedł HORST PANIC. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI. O pogrzebie Pana Trenera będziemy informować w najbliższych dniach" - czytamy w komunikacie.

Kosecki ostro o Lechu. "Ciekawe, czy po sobie posprzątali" Polsat Sport

Piłka Ligi Mistrzów FRANCK FIFE AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP