Superpuchar: 40 tysięcy zawiedzionych, dwa tysiące kamieni z serca

Wydawało się bowiem, że Legia Warszawa jest na łopatkach, zanim jeszcze ruszyły rozgrywki w kraju nad Wisłą . Rozstała się z trenerem i bardzo długo szukała nowego. Ostatni sezon ligowy zakończyła zdecydowanie poniżej oczekiwań, a sukcesy pucharowe nie przekonały kibiców z "Żylety" do tego, by powstrzymać się przed bojkotem meczów przy Łazienkowskiej. Najzagorzalsi fani "Wojskowych" zdecydowali, że będą prowadzić zorganizowany doping tylko na wyjazdach. Takowy przy Bułgarskiej na pewno piłkarzom Edwarda Iordănescu nie przeszkodził, bowiem legioniści zagrali zdecydowanie lepiej niż przed kilkoma dniami z Aktobe.

Pierwsza połowa należała do Legii. Lech był pogubiony niczym Fiabema na skrzydle. Swoją drogą, to ciekawe, że na taki mecz - zaledwie jeden potrzebny do zdobycia trofeum, przy komplecie publiczności, no i prestiżowy sam w sobie, z powodu odwiecznej rywalizacji między klubami - trener Niels Frederiksen zdecydował się wystawić norweskiego skrzydłowego z nigeryjskimi korzeniami, który był przecież jednym z największych rozczarowań minionego sezonu.