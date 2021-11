Kadra Paulo Sousy zwieńczy zmagania w fazie grupowej eliminacji pojedynkami z Andorą i Węgrami. Fani liczą, iż przypieczętuje awans do dwustopniowych baraży, które odbędą się wiosną.

Kądzior, komentując powołania Paulo Sousy wyraził zdziwienie, że uznania w oczach selekcjonera nie zyskał żaden gracz Ekstraklasy. Jak zauważył jednak Majewski, dwóch graczy, którzy potencjalnie mogliby zostać powołani - Jakub Kamiński (Lech Poznań) i Sebastian Szymański (Pogoń Szczecin) wystąpi w barwach kadry młodzieżowej, która zagra ważny mecz z Niemcami.

Rozmawiając o przeszłości Kądziora i jego transferze do Hiszpanii (SD Eibar) Majewski zdradził z kolei, że ponad dekadę temu, jeszcze w czasie gry w Groclinie Dyskobolia miał ofertę z Osasuny Pampeluna, która została jednak odrzucona przez polską drużynę.



Gracz Piasta Gliwice odniósł się również do plotek, dotyczących zainteresowania ze strony Legii Warszawa przed obecnym sezonem. - Mój menedżer rozmawiał, ale nie doszło do konkretów - uciął.



