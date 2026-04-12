Strzelanina w Ekstraklasie. Padło sześć bramek. Lider tabeli w tarapatach

Łukasz Żurek

Lech Poznań zremisował 3:3 z GKS-em Katowice w 28. kolejce Ekstraklasy. Pierwsza połowa nie zapowiadała kanonady, na przerwę ze skromnym prowadzeniem schodzili goście. Po zmianie stron mistrzowie Polski trzykrotnie doprowadzali do wyrównania, ale pełnej puli tym razem nie zdołali zgarnąć. Mimo straty punktów zostają na pozycji lidera. Od dzisiaj są jednak... najsłabiej broniącą ekipą ligi w potyczkach domowych. Od niżej notowanych rywali zainkasowali już 26 ciosów.

Mateusz Skrzypczak i Eman Marković walczą o piłkę głową podczas meczu Lech Poznań – GKS Katowice.
Mateusz Skrzypczak (z lewej) kontra Eman Marković. Norweg w gościnie u mistrzów Polski wpisał się na listę strzelców dwukrotnieJakub KaczmarczykPAP

Czwartkowy półfinał Pucharu Polski ułożył się dla piłkarzy Lecha znakomicie, mimo że... nie brali w nim udziału. Obserwowali jednak bacznie poczynania zespołu z Katowic, który stoczył morderczą batalię z Rakowem Częstochowa. Ponad dwie godziny spędzone na murawie i porażka w serii rzutów karnych musiały stanowić dla GKS-u niemały balast przed ligowym starciem z liderem tabeli.

"Kolejorz" przystępował do tej konfrontacji w stosunkowo komfortowym położeniu. Bez względu na końcowy rezultat pozostawał na szczycie stawki. O taryfie ulgowej dla rywala nie było jednak mowy.

Lech - GKS. Wymiana ciosów w Poznaniu. Obrońcy tytułu w tarapatach

Wybrańcy Nielsa Frederiksena nie grzeszą w tym sezonie skuteczną grą defensywną na swoim terenie. Przed pierwszym gwizdkiem pod tym względem gorzej w lidze wypadał jedynie zamykający tabelę Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Poznaniacy w 13 wcześniejszych potyczkach w roli gospodarza dali sobie strzelić aż 23 gole.

Z nieco większym animuszem spotkanie rozpoczęli goście. Już w pierwszych minutach minimalnie chybił Borja Galan, finalizując centrę z kornera strzałem głową. Tuż nad poprzeczką uderzał też sytuacyjnie Ilja Szkurin.

Aktywa Lecha? Tylko upadek w polu karnym Patrika Walemarka. Arbiter uznał jednak, że Arkadiusz Jędrych w tej sytuacji nie faulował i temat ewentualnej "jedenastki" zduszony został w zarodku.

Krótko przed upływem półgodziny gry zapachniało samobójczym trafieniem lechitów. Było blisko katastrofy po nieporozumieniu Mikaela Ishaka z Bartoszem Mrozkiem. Ostatecznie golkiper powołany w marcu do reprezentacji Polski wykazał jednak należyty refleks.

Ale w 38. minucie i tak wyciągał piłkę z siatki. Dośrodkowanie z głębi pola Alana Czerwińskiego trafiło do Emana Markovicia, ten uderzył głową sprzed pola bramkowego i było 0:1. Obrońcy Lecha w zasadzie tylko asystowali.

W doliczonym czasie pierwszej odsłony groźnie uderzał jeszcze Ishak, ale udanie interweniował stojący między słupkami Rafał Strączek. Na przerwę "Gieksa" schodziła z zasłużonym prowadzeniem.

Po zmianie stron byliśmy świadkami wymiany ciosów. Już trzy minuty po wznowieniu gry futbolówkę do własnej bramki wpakował Jędrych. Wszystko zaczynało się od początku.

Później ekipa Rafała Góraka wychodziła na prowadzenie jeszcze dwukrotnie, ale za każdym razem obrońcy tytułu wracali do gry. Na bramkę Szkurina taką samą ripostą zareagował Daniel Hakans. A kiedy do siatki trafił po raz kolejny Marković, błyskawicznie odpowiedział golem Luis Palma.

W tym ostatnim przypadku 35-tysięczna publika na moment zamarła. Arbiter skorzystał z systemu VAR, ponieważ zachodziło podejrzenie ofsajdu. Wszystko odbyło się jednak zgodnie z przepisami.

Wynik nie uległ już zmianie, choć w samej końcówce remis ratował gościom dwukrotnie Strączek. To oznacza, że katowiczanie nie zrewanżowali się wyżej notowanemu rywalowi za jesienną porażkę 0:1. Mistrzowie Polski zostają na szczycie tabeli, ale... od dzisiaj są najsłabiej broniącym zespołem Ekstraklasy na macierzystym obiekcie.

PKO Ekstraklasa
28. Kolejka
12.04.2026
17:30
Zakończony
Arkadiusz Jędrych
48' (sam.)
Daniel Hakans
74'
Luis Palma
80'
Eman Markovic
38' , 78'
Ilya Shkurin
60'
Statystyki meczu

Lech Poznań
3 - 3
GKS Katowice
Posiadanie piłki
57%
43%
Strzały
16
16
Strzały celne
6
9
Strzały niecelne
3
6
Strzały zablokowane
7
1
Ataki
81
83
Młody piłkarz w żółtej koszulce z logo drużyny i napisem SUPERBET na piersi biegnie po boisku, uśmiechnięty i pełen energii, z dynamicznie rozmazanym tłem trybun stadionu.
Eman Marković zaliczył udany wieczór na obiekcie obrońców tytułu Jakub KaczmarczykPAP
piłkarze drużyny w niebieskich koszulkach celebrują zdobycie gola, obejmując się i unosząc ręce w geście radości na tle rozmytego stadionu
Trzy zdobyte gole i brak kompletu punktów? Lech ewidentnie w tym sezonie ma problem z defensywą...Jakub KaczmarczykPAP
bramkarz w zielonym stroju wykonujący wykop piłki podczas meczu piłkarskiego, w tle rozmyty tłum kibiców na trybunach
Gdyby nie znakomita postawa Rafała Strączka, katowiczanie wracaliby do domu z niczym Jakub KaczmarczykPAP
Ostre słowa na temat Pietuszewskiego. "Rozszarpałbym go w szatni!". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

