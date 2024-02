Górnik oczekuje zaległych pieniędzy za transfery. Cierpią na tym piłkarze i pracownicy

Dziennikarze "Przeglądu Sportowego Onet" tydzień temu ujawnili kolejne ponure informacje prosto z klubu. Górnik Zabrze zaległa z płatnościami dla piłkarzy , co potwierdził również rzecznik prasowy, Mateusz Antczak. Za trudną sytuację winił przede wszystkim...włodarzy klubu KAA Gent. Belgowi zalegają z opłaceniem transferu Daisuke Yokoty, co wpłynęło na brak płynności finansowej.

- Potwierdzamy, że od wczoraj (czwartek, 15 lutego) występuje dwumiesięczne opóźnienie w wypłatach dla piłkarzy. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale niestety nie otrzymaliśmy na czas pieniędzy z KAA Gent za transfer Daisuke Yokoty. Zgodnie z umową, do wczoraj klub z Belgii miał zapłacić nam pierwszą transzę, czyli połowę ustalone kwoty. Jak tylko dotrą te pieniądze, to będziemy w stanie w bardzo szybkim tempie uregulować zaległości względem zawodników. Celem tego transferu było m.in. zapobiegnięcie kolejnym podobnym sytuacjom - zdradził w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Konflikt w Zabrzu narasta. Piłkarze odmówili udziału w treningu

Sztab szkoleniowy Górnika również czeka na pensje. "Mają prawo być niezadowoleni"

- Każda jednostka treningowa jest ważna, bo zawiera w sobie materiał do zrobienia. Nie chcę się jednak nad tym rozwodzić. W sobotę jest normalny trening i wyjazd na mecz do Widzewa. Gramy dalej - zapowiedział odważnie trener.

Urban nie ukrywał, że podobnie jak piłkarze, on i inni pracownicy sztabu szkoleniowego także nie otrzymują od dłuższego czasu wynagrodzenia. - Powiem tak: dla mnie nie jest to nie wiadomo jaki problem - w sensie, że piłkarze nie dostają pieniędzy w tym momencie i będą musieli na nie czekać nie wiadomo ile. Jestem pewny, że to się wkrótce rozwiąże, bo jest skąd wziąć. Ale nie ulega wątpliwości, że zawodnicy ich nie dostali, mają prawo być niezadowoleni i chcieli to zamanifestować - odpardł zapytany o to przez "Super Express".