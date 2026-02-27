Stracona szansa Cracovii w domu. Pięć goli, aż cztery w drugiej połowie

Cracovia w ten sezon weszła z przytupem. Zespół z Małopolski w pierwszych kolejkach był naprawdę mocny. Przekonały się o tym Lech Poznań czy Legia Warszawa. W ostatnich miesiącach jednak ekipa dowodzona przez Lukę Elsnera nieco spuściła z tonu, tracąc nieco do ligowej czołówki.

Wystarczy napisać, że w tabeli za ostatnie 10 ligowych meczów "Pasy" plasują się dopiero na 12. miejscu. Nieco lepiej prezentuje się sytuacja ekipy z Krakowa w tej tabeli, która faktycznie się liczy. Przed 23. kolejką PKO BP Ekstraklasy zespół prowadzony przez Elsnera zajmował bowiem siódmą lokatę.

Piast triumfuje w Krakowie. Świetna druga połowa

Strata do strefy pucharowej wynosiła ledwie jeden punkt. W tej serii gier Cracovii przyszło się mierzyć z Piastem Gliwice, a więc 14. ekipą tabeli. Spotkanie odbywało się w Krakowie, więc naturalnie faworytem była ekipa gospodarzy. Choć fakt, że Cracovia nie wygrała ostatnich czterech domowych meczów z Piastem dawał do myślenia.

Pierwsza połowa rozpoczęła się dość powolnie, żeby nie napisać nudno. Oba zespoły nie kwapiły się zbytnio do ataku. Co więcej około 10 minuty sędzia zarządził przerwę z powodu znacznego zadymienia. Ta potrwała około siedmiu minut i później zaczęło się dziać na murawie nieco więcej.

Kluczowe w pierwszej połowie było to, co wydarzyło się w 40. minucie. Cracovia miała rzut rożny na wysokości pola karnego Piasta. Piłka została bardzo dobrze dorzucona w pole karne, przedłużył jej lot Henriksson i spadła pod nogi Kameriego. Ten z bliska wpakował futbolówkę do siatki.

W doliczonym czasie gry świetną paradą popisał się także Madejski, który uchronił gospodarzy przed stratą gola do szatni. Druga część rywalizacji rozpoczęła się zgoła inaczej od pierwszej. Nie było mowy o żadnej apatii, bo Piast od początku drugiej części gry szukał gola.

Szybko go znalazł. Już w 55. minucie sędzia wskazał na rzut karny po faulu Wójcika, a stały fragment gry na gola zamienił Barkouski. Z remisu goście cieszyli się nieco ponad 20 minut. W 77. minucie bowiem Martin Minchev wykorzystał dośrodkowanie w pole karne i wyprowadził Cracovię na prowadzenie.

Ten stan rzeczy trwał jeszcze krócej. Już w 82. minucie Piast doprowadził do wyrównania. Jorge Felix wykorzystał dobrze rozegrany aut i ze spokojem wpakował piłkę do siatki. W 88. minucie goście pierwszy raz w tym meczu byli z przodu. Stało się tak za sprawą Michała Chrapka, który zamknął dośrodkowanie, a tym samym wynik na 3:2 dla Piasta.

Statystyki meczu Cracovia 2 - 3 Piast Gliwice Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 11 9 Strzały celne 4 5 Strzały niecelne 6 2 Strzały zablokowane 1 2 Ataki 66 67

