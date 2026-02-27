Stracona szansa Cracovii w domu. Pięć goli, aż cztery w drugiej połowie
23. kolejka PKO BP Ekstraklasy rozpoczęła się od starcia Cracovii z Piastem Gliwice. Zespół z Krakowa ostatnio "obniżył loty", co sprawiło, że strefa europejskich pucharów nieco uciekła. Wciąż pozostaje jednak w zasięgu wzroku, a mecz z Piastem jawił się jako obowiązkowy do wygrania. Trzy punkty dawałyby bowiem Cracovii awans na drugie miejsce przynajmniej na kilkanaście godzin. Tak się jednak nie stało, choć Cracovia prowadziła przez większą liczbę minut, to ostatecznie goście wygrali 3:2.
Cracovia w ten sezon weszła z przytupem. Zespół z Małopolski w pierwszych kolejkach był naprawdę mocny. Przekonały się o tym Lech Poznań czy Legia Warszawa. W ostatnich miesiącach jednak ekipa dowodzona przez Lukę Elsnera nieco spuściła z tonu, tracąc nieco do ligowej czołówki.
Wystarczy napisać, że w tabeli za ostatnie 10 ligowych meczów "Pasy" plasują się dopiero na 12. miejscu. Nieco lepiej prezentuje się sytuacja ekipy z Krakowa w tej tabeli, która faktycznie się liczy. Przed 23. kolejką PKO BP Ekstraklasy zespół prowadzony przez Elsnera zajmował bowiem siódmą lokatę.
Piast triumfuje w Krakowie. Świetna druga połowa
Strata do strefy pucharowej wynosiła ledwie jeden punkt. W tej serii gier Cracovii przyszło się mierzyć z Piastem Gliwice, a więc 14. ekipą tabeli. Spotkanie odbywało się w Krakowie, więc naturalnie faworytem była ekipa gospodarzy. Choć fakt, że Cracovia nie wygrała ostatnich czterech domowych meczów z Piastem dawał do myślenia.
Pierwsza połowa rozpoczęła się dość powolnie, żeby nie napisać nudno. Oba zespoły nie kwapiły się zbytnio do ataku. Co więcej około 10 minuty sędzia zarządził przerwę z powodu znacznego zadymienia. Ta potrwała około siedmiu minut i później zaczęło się dziać na murawie nieco więcej.
Kluczowe w pierwszej połowie było to, co wydarzyło się w 40. minucie. Cracovia miała rzut rożny na wysokości pola karnego Piasta. Piłka została bardzo dobrze dorzucona w pole karne, przedłużył jej lot Henriksson i spadła pod nogi Kameriego. Ten z bliska wpakował futbolówkę do siatki.
W doliczonym czasie gry świetną paradą popisał się także Madejski, który uchronił gospodarzy przed stratą gola do szatni. Druga część rywalizacji rozpoczęła się zgoła inaczej od pierwszej. Nie było mowy o żadnej apatii, bo Piast od początku drugiej części gry szukał gola.
Szybko go znalazł. Już w 55. minucie sędzia wskazał na rzut karny po faulu Wójcika, a stały fragment gry na gola zamienił Barkouski. Z remisu goście cieszyli się nieco ponad 20 minut. W 77. minucie bowiem Martin Minchev wykorzystał dośrodkowanie w pole karne i wyprowadził Cracovię na prowadzenie.
Ten stan rzeczy trwał jeszcze krócej. Już w 82. minucie Piast doprowadził do wyrównania. Jorge Felix wykorzystał dobrze rozegrany aut i ze spokojem wpakował piłkę do siatki. W 88. minucie goście pierwszy raz w tym meczu byli z przodu. Stało się tak za sprawą Michała Chrapka, który zamknął dośrodkowanie, a tym samym wynik na 3:2 dla Piasta.