Pozyskanie defensywnego pomocnika, na pozycję numer 6, miało być jednym z priorytetów Widzewa. W kadrze był bowiem tylko Lindon Selahi. Choć w ostatnich dniach częściej mówiło się, że lada moment umowę podpiszą ofensywny Darko Chirlinov i bośniacki obrońca Jusuf Gazibegovic.

Tymczasem szybciej doszło do ogłoszenia Papanikolaou. 28-letni Grek jest doskonale znany kibicom Ekstraklasy z czterech sezonów spędzonych w barwach Rakowa Częstochowa. Dwa lata temu odszedł jednak do tureckiego Caykur Rizesporu. A klub spod Jasnej Góry miał na nim zarobić około 0,5 mln euro. Tam przez dwa lata rozegrał 52 mecze w Süper Lig, 42 razy pojawiając się w wyjściowym składzie.

Teraz Papanikolaou podpisał umowę z Widzewem do 30 czerwca 2028 roku, z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. To wychowanek AEK Ateny, w którego akademii spędził osiem lat, ale nie zadebiutował w pierwszej drużynie klubu. Karierę seniorską zaczynał w Platanias, skąd po trzech sezonach przeniósł się do stołecznego Panioniosu. W sierpniu 2020 roku trafił do Rakowa Częstochowa - i to właśnie tam zbudował swoją pozycję w polskiej piłce.

W polskim zespole spędził cztery sezony i stał się jednym z ważniejszych piłkarzy środka pola. W PKO Bank Polski Ekstraklasie rozegrał 81 spotkań, strzelił siedem goli i zanotował cztery asysty. Z Rakowem sięgnął po mistrzostwo oraz dwukrotnie po Puchar i Superpuchar kraju.

Papanikolaou, czterokrotny reprezentant Grecji, zapewnia, że czuje silną więź z Polską. - Nie mogę się doczekać najbliższego sezonu. Chcę być częścią tego, co buduje się w Widzewie. Zawsze wiedziałem też, że kiedyś wrócę do Polski, którą traktuję jak drugi dom. Lepsza okazja nie mogła się nadarzyć - powiedział Papanikolaou na oficjalnej stronie klubu.

Artur Płatek, dyrektor sportowy Widzewa, wylicza atuty Greka. - To piłkarz o dużej kulturze gry, bardzo inteligentny taktycznie i niezwykle odpowiedzialny na boisku. Potrafi zachować spokój pod presją, dobrze rozumie grę i daje trenerowi wiele możliwości w organizacji środka pola. Wierzymy, że jego doświadczenie oraz profil piłkarski będą dużym wsparciem dla drużyny - mówi Płatek.

I podkreśla też cechy charakteru Papanikolaou. - Równie ważne jest dla nas to, jakim jest człowiekiem. Podczas rozmów poznaliśmy go jako osobę ambitną, pokorną i nastawioną na ciężką pracę. Szukamy piłkarzy, którzy utożsamiają się z wartościami Widzewa i chcą rozwijać się razem z klubem - dodaje.

Robert Dobrzycki materiały prasowe

Aleksandar Vuković to były piłkarz i trener Legii. Teraz wraca do stolicy jako szkoleniowiec Widzewa Foto Olimpik AFP





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