Stary mistrz lepszy od nowego. Niemoc Rakowa po świętowaniu tytułu

Osłabienia Rakowa, osłabienia Lecha. Czy braki kadrowe tłumaczą taką postawę?

Jego pierwszy mecz w tej roli przypadł właśnie na hitową potyczkę z Lechem. Poznaniacy docenili sukces rywala, ustawili szpaler wychodzącym na boisko piłkarzom Rakowa. Więcej uprzejmości już nie było, pojawiły się za to nieuprzejme słowa od kibiców gospodarzy kierowane do prezydenta Częstochowy. Nazwanie "kurnikiem" swojego stadionu przy Limanowskiego musi bowiem mocno zastanawiać.

Gruzin zagrał do Polaka - świetne podanie, które było kluczem przy golu

Tempo tego spotkania długimi fragmentami było spacerowe. Lech kontrolował grę, miał piłkę przez 2/3 czasu, ustawiał zamek przed polem karnym Rakowa. Poza niebezpiecznym strzałem Michała Skórasia z dystansu niewiele jednak z tego wynikało. Atakował za to często wysokim pressingiem, z czym podopieczni Marka Papszuna mieli problemy. Raków zaś grał jak nie Raków - apatycznie, leniwie. Jedna niecelna główka Mateusza Wdowiaka, żadnego celnego uderzenia przez 45 minut - to dorobek wstydliwy.

Żółta kartka za symulkę, VAR i... za chwilę 0-2. Mecz został rozstrzygnięty

Bywały już w tym sezonie mecze, że Raków w pierwszej połowie prezentował się kiepsko, ale mocne słowa Papszuna w szatni działały na zespół. Tym razem, jeśli one w ogóle padły, tak się... nie stało. To Lech po przerwie wciąż dominował, dużą różnicę na boku robił Kristioffer Velde. To on w 55. minucie dograł piłkę Skórasiowi spod końcowej linii boiska, a reprezentacyjny skrzydłowy zamiast do bramki, uderzył z dwóch metrów w poprzek. Jeszcze ładniejsza była akcja z 62. minuty - między Skórasiem i Marchwińskiem. Ostatecznie uderzał ten drugi, piłkę po rykoszecie od Tudora odbił Kovacević, a dobitka Velde z kilku metrów była nieskuteczna.