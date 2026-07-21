Stanowcze weto ws. przyszłości Rodado. Rymanowski od razu ruszył do Królewskiego

Angel Rodado przychodząc do Wisły Kraków przed czterema laty z miejsca stawał się jednym z największych wzmocnień "Białej Gwiazdy" i wreszcie Hiszpan będzie mógł sprawdzić sie na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Triumfatorzy Betclic 1. ligi w poprzednim sezonie swój pierwszy mecz w Ekstraklasie rozegrają już w niedzielę 26 lipca, podejmując na własnym stadionie GKS Katowice. Jarosław Królewski nie ma wątpliwości, że Rodado będzie w najbliższych miesiącach jedną z najważniejszych postaci w całej lidze.

Bogdan Rymanowski w swoim podkaście na kanale "Rymanowski Live" zapytał prezesa Wisły, czy jego zdaniem Hiszpan będzie w stanie przełożyć formę z 1. ligi na najwyższą klasę rozgrywkową? Odpowiedź była błyskawiczna. - Absolutnie! Jeśli mu zdrowie dopisz, to będzie jeden z najlepszych zawodników Ekstraklasy. Przypomnijmy tylko, że on był kilkukrotnie królem strzelców 1. ligi - rozpoczął.

O ile kwestia jego formy w Ekstaklasie dla Królewskiego jest jasna, to już kolejny temat wokół Rodado przyniósł znacznie bardziej stonowaną odpowiedź prezesa "Białej Gwiazdy".

Rymanowski postanowił zapytać Królewskiego o to, czy ten widziałby Rodado w reprezentacji Polski po uzyskaniu obywatelstwa. To jednak dla prezesa klubu nie jest najlepszy pomysł.

- Ja uważam, że też nie ma co pewnych rzeczy robić na siłę. Moim zdaniem on kocha Polskę, jest tutaj, ma rodzinę, zakochał się w Krakowie, Wiśle itd., natomiast ja jestem starszej daty i uważam, że reprezentantami kraju powinni być ludzie, którzy się w tym kraju przede wszystkim wychowali, czują ten kraj i mają z nim mocne wziązki - tłumaczył.

To nie jest tak, że my musimy dawać im też dylemat. Pamiętajmy też, że w przypadku piłkarzy to jest dylemat instrumentalny. Mają na szali swoją karierę i występy w reprezentacji jakiejkolwiek versus niewystępowanie nigdzie...

Te ostatnie słowa spotkały się z błyskawiczną odpowiedzią prowadzącego, który był pod wrażeniem takiego stanowiska i co więcej, sam je podziela. - Ale to mi się bardzo podoba. Bo to jest takie, mam wrażenie, bardzo tradycyjne i jednocześnie podejście z klasą. Coraz mniej tego we współczesnej piłce - stwierdził Rymanowski powołując się na ostatnie mistrzostwa świata, gdzie nie brakowało zawodników grających na etapie młodzieżowym dla innego kraju, niż w piłce seniorskiej.

Do tej pory Angel Rodado miał okazję zagrać w 137. meczach dla Wisły Kraków (najwięcej wystepów dla jednego klubu w całej karierze), w czasie których strzelił 88 bramek i zanotował 18 asyst. A licznik ten niebawem z pewnością się powiększy. W marcu Hiszpan skończył 29 lat.

Angel Rodado Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Angel Rodado Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Angel Rodado MARCIN GOLBA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





Piłkarze Hiszpanii przylecieli do kraju po triumfie na mundialu. WIDEO JAIME ALEKOS / AFPTV / AFP AFP