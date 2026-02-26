Za nami mecze 1/16 finału Ligi Mistrzów. Wśród 16 drużyn były dwa włoskie zespoły, które walczyły o awans do dalszej fazy rozgrywek. Atalanta Bergamo w wielkim stylu wyeliminowała Borussię Dortmund, a Juventus Turyn odpadł po dogrywce z Galatasaray Stambuł.

Być może one skłoniły Zbigniewa Bońka do wygłoszenia pewnej opinii na temat w języku włoskim.

Uważam, że zachowanie graczy leżących na ziemi i próbujących przerwać grę jest wysoce niesportowe. Istnieje rozwiązanie i trzeba coś z tym zrobić

Boniek nie musiał długo czekać na odpowiedzi ze środowiska piłkarskiego. Szeroko do sprawy odniósł się Alex Haditaghi, a więc właściciel Pogoni Szczecin. Zgodził on się z opinią Bońka. - To zabija płynność gry, a piłka nożna nie powinna na tym polegać, aby leżeć i udawać kontuzję. Te nurkowania w stylu Bollywood są po prostu obrzydliwe i niesportowe - stwierdził.

Haditaghi nawołuje do tego, aby UEFA oraz Ekstraklasa zajęły się tym problemem. Jego pomysłem jest to, aby powołać komisję kontrolną i nakładać kary finansowe na piłkarzy. - Uwierz mi, to by się skończyło w ciągu kilku miesięcy. NBA i NHL tak robią i to działa. Realne konsekwencje zmienią zachowania i czas, żeby futbol poszedł tą drogą - dodał.

Właściciel Pogoni na sam koniec podkreślił, że jest fanem Bońka i wyraził nadzieję, że się kiedyś spotkają i zrobią wspólne zdjęcie.

